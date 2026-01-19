Australian Open 2026: Arnaldi fuori al debutto, avanzano Medvedev e De Minaur

Matteo Arnaldi saluta subito Melbourne, mentre alcune teste di serie avanzano senza difficoltà e altre sorprendono con un ritiro inatteso. Il primo turno degli Australian Open 2026 regala risultati netti e colpi di scena.

L’avventura di Matteo Arnaldi agli Australian Open 2026 si interrompe al primo turno. L’azzurro, in campo il 19 gennaio, non è riuscito a contrastare il ritmo e la solidità di Andrei Rublev, testa di serie numero 13, uscendo di scena dopo tre set.

Il russo ha gestito l’incontro con continuità, chiudendo la partita in un’ora e cinquantadue minuti con il punteggio di 6-5, 6-2, 6-3. Arnaldi ha provato a restare agganciato nel primo parziale, ma dal secondo set in poi il match ha preso una direzione chiara.

Tra i risultati più inattesi della giornata spicca il ritiro di Felix Auger-Aliassime. Il canadese, settima testa di serie, ha alzato bandiera bianca all’inizio del quarto set nel confronto con il portoghese Nuno Borges, lasciando il campo senza poter completare l’incontro.

Prosegue invece senza scosse il cammino di Alex De Minaur. L’australiano, numero 6 del seeding, ha superato in tre set lo statunitense McDonald, confermando un buon livello di continuità e solidità nei momenti chiave.

Prestazione convincente anche per Daniil Medvedev. Il russo, testa di serie numero 11, ha archiviato la pratica contro l’olandese De Jong senza concedere alcun set, mostrando un controllo costante dello scambio e una gestione ordinata dei turni di servizio.