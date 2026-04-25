Rafa Jodar, chi è il tennista spagnolo che batte De Minaur a Madrid e può sfidare Sinner

Rafa Jodar batte De Minaur al Masters di Madrid e si mette in mostra davanti a Sinner, possibile avversario nei quarti. Il 19enne spagnolo sorprende con un successo netto e conferma la crescita iniziata negli ultimi mesi.

Il nome di Rafa Jodar si prende la scena al Masters 1000 di Madrid con una vittoria inattesa contro Alex De Minaur. Il giovane spagnolo, classe 2006, ha dominato il secondo turno con un 6-3, 6-1 senza appello, mostrando solidità e ritmo contro un avversario più esperto. Sugli spalti c’era anche Jannik Sinner, che potrebbe trovarlo di fronte nei quarti di finale del torneo.

Jodar, 19 anni, è attualmente numero 42 del ranking Atp, il miglior risultato mai raggiunto finora. La sua crescita è legata anche alla scelta di trasferirsi negli Stati Uniti in giovane età, dove ha giocato per la University of Virginia, confrontandosi con un livello competitivo elevato e costruendo una base tecnica solida.

Nel 2025 ha deciso di lasciare il percorso universitario per concentrarsi solo sul tennis professionistico. La decisione ha portato risultati immediati: tre titoli Challenger conquistati nello stesso anno, tutti sul cemento, che gli hanno permesso di scalare rapidamente la classifica e di entrare tra i protagonisti emergenti del circuito.

Il 2026 segna invece l’ingresso stabile nei tornei Atp. A Miami, partendo dalle qualificazioni, ha raggiunto il terzo turno battendo Hanfmann e Vukic prima di arrendersi all’argentino Etcheverry. A Madrid, davanti al pubblico di casa, arriva ora una delle vittorie più significative della sua carriera, che lo proietta tra i possibili protagonisti del torneo.