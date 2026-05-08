Arrestato un pensionato in Versilia per abusi sessuali su nipoti della compagna: 9 anni per atti su minori in casa

Un pensionato in Versilia è stato arrestato dopo aver molestatome le nipoti della compagna per anni, con palpeggiamenti e atti sessuali travestiti da gioco, fino a quando una delle bambine ha trovato il coraggio di confidarsi con la madre.

Un pensionato di origine toscana, residente in Versilia, è finito in carcere con l’accusa di atti sessuali aggravati su due bambine, le nipoti della sua compagna. Il Tribunale di Lucca lo ha condannato a 9 anni di reclusione, una pena che corrisponde esattamente alla richiesta avanzata in aula dal pubblico ministero Sara Polino.

I fatti risalgono al 2023, quando i genitori delle due sorelline hanno presentato una denuncia dopo aver scoperto gli abusi. Le bambine all’epoca dei fatti non avevano ancora compiuto dieci anni e vivevano a stretto contatto con l’uomo, che approfittava dei momenti in cui restava solo con loro per toccarle e compiere gesti sessuali, spesso mascherati da semplici giochi.

Il racconto delle bambine, raccolto in audizioni protette, ha costituito la base centrale dell’inchiesta. Le sorelline hanno descritto un quadro di molestie ripetute nel tempo, consumate all’interno delle mura domestiche, dove l’anziano riusciva a restare imbrigliato tra fiducia familiare e la naturale complicità dei “giochi” tra adulti e bambini.

Una delle due piccole ha infine trovato la forza di parlare con la madre, che ha reagito subito interrompendo ogni rapporto con l’imputato e lasciando quella stessa sera l’abitazione che condivideva con lui. La decisione del giudice, emessa giovedì 7 maggio, non si è limitata alla condanna penale: il tribunale ha inoltre stabilito il pagamento di provvisionali economiche a favore dei genitori, che si erano costituiti parte civile con l’avvocato Romano Zipolini.

La difesa del pensionato ha già annunciato l’intenzione di presentare ricorso in appello contro la sentenza, aprendo così una nuova fase processuale. Intanto, il caso ha riportato al centro dell’attenzione la necessità di dare ascolto alle testimonianze dei minori e di intervenire rapidamente quando emergono segnali di abuso all’interno del nucleo familiare.