Arrestato Infermiere per Abusi Sessuali su Pazienti Oncologici a Catanzaro

Nel principale ospedale di Catanzaro, il Pugliese Ciaccio Presidio "De Lellis", un infermiere di 44 anni proveniente da Lamezia è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. L'uomo è accusato di aver commesso abusi sessuali su alcuni pazienti ricoverati nel reparto di oncologia.

L'infermiere, che lavorava nell'ospedale catanzarese, è stato arrestato dagli agenti della Guardia di Finanza in seguito a un'indagine che ha rivelato presunte violenze sessuali su pazienti in fase di cura nel reparto di oncologia.

Secondo quanto riportato dalle Fiamme Gialle a Fanpage.it, l'infermiere aveva accesso a pazienti in terapia all'interno dell'ospedale, così come a coloro che frequentavano la struttura per cicli di chemioterapia. Sfruttando i momenti di vulnerabilità dei pazienti, sia uomini che donne, l'infermiere avrebbe cercato di ottenere prestazioni sessuali da loro.

Le vittime di tali abusi erano persone affette da gravi patologie oncologiche, e l'infermiere avrebbe abusato delle loro condizioni fisiche e psicologiche, costringendoli a subire atti sessuali contro la loro volontà mentre era in servizio presso il Pugliese Ciaccio Presidio "De Lellis".

Le segnalazioni di tali abusi sono state effettuate dall'ospedale stesso, che ha denunciato il caso alle autorità competenti dopo aver ricevuto numerose segnalazioni interne.

Le prime indagini condotte dalla Procura di Catanzaro hanno rivelato che gli abusi sessuali si sarebbero verificati in diverse occasioni nel corso di un anno. Numerose testimonianze avrebbero corroborato le accuse contro l'infermiere.

L'uomo è ora accusato di violenza sessuale nei confronti di pazienti oncologici ricoverati e sottoposti a terapie. È stato trasferito nel carcere di Vibo Valentia, in Calabria, che è la struttura designata per detenuti accusati di reati sessuali.

