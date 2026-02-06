Timothy Busfield incriminato per abusi sessuali su minori in New Mexico

L’attore statunitense Timothy Busfield è stato formalmente incriminato in New Mexico per presunti abusi sessuali su minori. Le accuse arrivano dopo l’arresto avvenuto nelle scorse settimane.

Un grand jury del New Mexico ha incriminato Timothy Busfield con quattro capi d’accusa per contatto sessuale criminale su minore. L’annuncio è arrivato dall’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Bernalillo.

L’incriminazione segue l’arresto del regista e attore 68enne, fermato alcune settimane fa con accuse di abuso su minori e contatti sessuali illeciti. I fatti contestati risalgono a un periodo compreso tra novembre 2022 e la primavera del 2024.

Leggi anche Roma - abusi sessuali su nipote 14enne

Secondo l’accusa, Busfield avrebbe toccato ripetutamente due fratelli di 7 e 8 anni durante le riprese della serie televisiva The Cleaning Lady. Gli episodi sarebbero avvenuti sul set, in più occasioni.

L’attore, noto anche per il ruolo in West Wing, ha respinto ogni addebito. Sostiene che le accuse siano una ritorsione da parte dei genitori dei bambini, dopo l’esclusione della famiglia dalla produzione della serie.

La moglie di Busfield, l’attrice Melissa Gilbert, ha riferito agli investigatori che tra la coppia e la famiglia dei due minori esisteva un rapporto di frequentazione anche al di fuori dell’ambiente di lavoro.

L’avvocato difensore Larry Stein ha dichiarato che l’incriminazione era prevista, ma ha definito il caso privo di basi solide. Secondo la difesa, le udienze preliminari avrebbero già mostrato lacune rilevanti nelle prove dell’accusa, insufficienti a sostenere un processo.

Busfield, tramite i suoi legali, ha annunciato l’intenzione di contestare ogni accusa in tribunale, chiedendo che il caso venga valutato pubblicamente sulla base delle prove disponibili.