Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 con Per sempre sì

Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 grazie a Per sempre sì, brano romantico che ha conquistato pubblico e classifiche. Il cantante napoletano è tornato in gara dopo 17 anni, imponendosi fin dalla prima serata.

Sal Da Vinci ha conquistato la 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Per sempre sì”. La sua vittoria è maturata lungo tutta la settimana, ma già dalla prima sera il pubblico aveva dato segnali chiari, accogliendolo con entusiasmo ancora prima dell’esibizione.

Il debutto sul palco dell’Ariston, martedì 24 febbraio, è stato accompagnato da un coro spontaneo in platea sulle note di “Rossetto e Caffè”, successo del 2025. Poi la performance, arricchita da una coreografia essenziale, ha chiuso con una standing ovation.

La canzone vincitrice racconta una promessa d’amore destinata a durare nel tempo. Un testo diretto, costruito attorno all’idea di impegno e futuro condiviso, che ha subito trovato spazio tra i brani più ascoltati dell’edizione.

Per il cantautore napoletano si tratta di un ritorno importante al Festival dopo 17 anni. L’ultima partecipazione risaliva al 2009, quando si classificò terzo con “Non riesco a farti innamorare”.

Nato a New York il 7 aprile 1969 durante una tournée del padre Mario Da Vinci, Salvatore Michael Sorrentino ha iniziato prestissimo la carriera. A sei anni cantava già davanti al pubblico e poco dopo incideva i primi brani insieme al padre.

Negli anni ha diviso la sua attività tra musica, teatro e cinema. Tra i lavori più noti anche le partecipazioni ai film “Il motorino” e “Troppo forte”. Il suo repertorio include titoli come “Napule”, “Nammurate”, “Il mercante di stelle” e “Bella da dimenticare”.

Nel 1994 vinse il Festival italiano di musica con “Vera”, mentre “Rossetto e Caffè” è stato certificato disco di platino, consolidando la sua popolarità anche tra le nuove generazioni.

Accanto alla carriera, la vita privata. È sposato con Paola Pugliese e ha due figli, Francesco e Annachiara. Oggi è anche nonno di tre nipoti, ai quali è molto legato.

Nel tempo la famiglia ha affrontato momenti difficili, tra cui problemi di salute dei figli. Episodi che lo stesso artista ha raccontato come prove dure, superate restando uniti.