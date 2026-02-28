Sanremo 2026, Sal Da Vinci con Per sempre si conquista l'Ariston

Sal Da Vinci emoziona al Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì, nata da una promessa d’amore e diventata virale grazie al pubblico e ai social. Il cantautore napoletano torna in gara dopo 17 anni e conquista l’Ariston.

Sal Da Vinci si prende la scena al Festival di Sanremo 2026 con “Per sempre sì”, il brano che lo riporta in gara dopo 17 anni. Sabato 28 febbraio è atteso nella finale della 76esima edizione, dopo aver già lasciato il segno nelle serate precedenti.

Il primo segnale è arrivato ancora prima di cantare. Alla sua presentazione sul palco, il pubblico ha intonato “Rossetto e Caffè”, il successo che nel 2025 ha dominato le piattaforme. Poi l’esibizione: coreografia, platea in piedi e l’artista visibilmente commosso.

“Per sempre sì” si è diffusa rapidamente anche fuori dall’Ariston. Il ritornello è diventato virale e circola sui social, dove spuntano video condivisi da volti noti come Mahmood e Alessandro Del Piero, intenti a cantare e ballare il pezzo.

Il ritorno a Sanremo arriva a distanza di anni dall’ultima partecipazione, nel 2009, quando si classificò terzo con “Non riesco a farti innamorare”. Nel frattempo, Da Vinci ha continuato a lavorare tra musica e teatro, consolidando una carriera lunga e ricca di successi.

Nato a New York nel 1969 durante una tournée del padre Mario Da Vinci, ha iniziato prestissimo. A sei anni cantava già davanti al pubblico e poco dopo incideva i primi brani. Negli anni ha alternato palcoscenico, dischi e qualche esperienza al cinema.

Tra i suoi titoli più noti figurano “Napule”, “Nammurate” e “Il mercante di stelle”, fino al recente “Rossetto e Caffè”, certificato platino. Nel 1994 vinse il Festival italiano di musica con “Vera”.

Accanto alla carriera, la vita privata. È sposato con Paola Pugliese e ha due figli, Francesco e Annachiara. Oggi è anche nonno. Non sono mancati momenti difficili, come la malattia del figlio da piccolo e un grave incidente che ha coinvolto la figlia.

Il cuore del brano portato a Sanremo è una promessa. “Per sempre sì” racconta un amore stabile, costruito nel tempo, tra sogni condivisi e ostacoli superati. Un impegno che guarda al futuro, oltre il giorno delle nozze.

La canzone punta su una melodia immediata e su parole semplici. Il messaggio è diretto: stare insieme significa scegliere ogni giorno, tra litigi, riconciliazioni e progetti comuni.