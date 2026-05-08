Maddalena Sangermano muore in auto nel Lodigiano, raccolta fondi per i due figli piccoli

Maddalena Sangermano è morta a 29 anni in un incidente stradale mentre raggiungeva il nuovo lavoro. La giovane madre viveva a Mairano di Casaletto Lodigiano e lascia due bambini di 2 e 6 anni.

Maddalena Sangermano, 29 anni, ha perso la vita all’alba di giovedì lungo la strada che stava percorrendo per raggiungere il suo nuovo impiego, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto iniziare a lavorare. La giovane mamma abitava a Mairano di Casaletto Lodigiano.

L’incidente è avvenuto nei pressi della chicane di cascina Santo Stefano. Secondo una prima ricostruzione, la sua Fiat Punto avrebbe perso aderenza finendo contro il guardrail. Dopo l’impatto, l’auto si è ribaltata più volte fino a terminare la corsa capovolta in un fossato ai lati della carreggiata.

L’allarme è stato lanciato tra le 4 e le 6.55 da una donna di passaggio che ha notato il veicolo ruote all’aria. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per la 29enne non c’era già più nulla da fare.

La salma è stata trasferita al Centro di medicina legale di Pavia, dove sarà eseguita l’autopsia disposta nell’ambito degli accertamenti sulla dinamica dello schianto. Le indagini proseguono per chiarire le cause che hanno portato la vettura a uscire di strada.

La morte di Maddalena Sangermano ha colpito profondamente la comunità locale. La giovane lascia il compagno Davide e due figli piccoli, di appena 2 e 6 anni.

Per aiutare la famiglia, alcuni amici hanno avviato una raccolta fondi online. In poche ore sono arrivate oltre cento donazioni, con circa 8mila euro raccolti rispetto all’obiettivo fissato a 9mila.

Nel messaggio pubblicato sulla piattaforma, gli amici ricordano Maddalena come una ragazza dal carattere travolgente e dal cuore grande, descrivendo il dolore lasciato dalla sua scomparsa soprattutto per i due bambini che cresceranno senza la madre.