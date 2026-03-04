Cody Siebert muore dopo una rara infezione al cervello, il poliziotto lascia moglie e due figli piccoli

Cody Siebert muore a causa di una grave infezione al cervello diagnosticata solo il giorno prima. Il poliziotto e padre di due bambini piccoli è deceduto dopo appena 24 ore, lasciando la moglie e una comunità sconvolta dalla perdita improvvisa.

La vita di Cody Siebert si è spezzata in poche ore. Al poliziotto, padre di due bambini di appena uno e due anni, i medici avevano appena diagnosticato un’infezione al cervello. Nemmeno un giorno dopo quella diagnosi è arrivata la notizia che nessuno si aspettava. Siebert è morto lasciando la moglie e i figli piccoli.

La famiglia de Minnesota lo ricorda come «un padre devoto, un compagno amorevole e un agente orgoglioso del proprio lavoro». Il lutto ha colpito duramente non solo i parenti, ma anche i colleghi e molti cittadini che lo conoscevano da anni.

Anche il dipartimento di polizia per cui lavorava ha voluto ricordarlo pubblicamente. In un messaggio diffuso sui social gli agenti hanno descritto Siebert come una persona dal carattere solare, sempre pronta a scherzare e ad aiutare chi aveva bisogno. Secondo i colleghi, chiunque lo incontrasse finiva per apprezzarlo.

Tra i messaggi comparsi dopo la notizia della morte ci sono anche quelli di persone che avevano incrociato l’agente fuori dal servizio. Un ex boy scout ha raccontato di quando intervenne in un locale per calmare una situazione diventata tesa durante una partita a biliardo. Un’altra donna ha ricordato la disponibilità mostrata dall’agente pochi mesi prima mentre parlavano delle difficoltà di un suo parente anziano.

Il ricordo più ricorrente nelle testimonianze è lo stesso. Chi lo ha conosciuto parla di una persona gentile, presente e sempre pronta a dedicare tempo agli altri.