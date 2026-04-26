Francesco Schiavone morto a 38 anni per malore improvviso a Napoli, raccolta fondi per moglie e figli

Francesco Schiavone muore a 38 anni per un malore improvviso lasciando moglie e due figli piccoli. Il poliziotto della Questura di Napoli è scomparso venerdì e a Marano è partita una raccolta fondi per aiutare la famiglia.

Un malore improvviso ha stroncato Francesco Schiavone, poliziotto di 38 anni in servizio alla Questura di Napoli. Il decesso è avvenuto venerdì, lasciando senza risposte familiari e colleghi. L’uomo viveva a Marano ed era padre di due bambini piccoli.

Tra i colleghi era conosciuto anche come “Sandokan”, soprannome che accompagnava un carattere deciso ma sempre disponibile. In servizio si era distinto per professionalità e attenzione verso gli altri, qualità che gli avevano fatto guadagnare la stima di chi lavorava al suo fianco ogni giorno.

La notizia della morte ha colpito duramente la Questura di Napoli, dove Schiavone era considerato una presenza affidabile. Nei corridoi degli uffici si è diffuso un clima di sgomento, mentre messaggi di cordoglio sono arrivati da colleghi e conoscenti.

A Marano, città in cui era cresciuto e dove la famiglia è molto conosciuta, la reazione è stata immediata. Amici e cittadini si sono mobilitati per sostenere la moglie e i due figli, avviando una raccolta fondi destinata a offrire un aiuto concreto in un momento così difficile.

L’iniziativa solidale sta coinvolgendo sempre più persone, determinate a non lasciare sola la famiglia del poliziotto e a mantenere vivo il ricordo di un uomo che aveva fatto del servizio agli altri il centro della propria vita.