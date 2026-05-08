Djokovic debutta agli Internazionali di Roma, sfida a Prizmic oggi al Foro Italico

Djokovic torna agli Internazionali d'Italia dopo lo stop per infortunio e affronta Dino Prizmic al Foro Italico. Il serbo debutta oggi a Roma nel secondo turno del Masters 1000, con il match previsto nel pomeriggio sul Centrale.

Novak Djokovic torna in campo agli Internazionali d’Italia 2026 dopo oltre un mese di assenza. Il tennista serbo debutta oggi, venerdì 8 maggio, nel secondo turno del Masters 1000 di Roma contro il croato Dino Prizmic, beneficiando del bye ottenuto al primo turno.

L’ultima apparizione ufficiale di Djokovic risale allo scorso marzo a Indian Wells, torneo nel quale era stato eliminato agli ottavi di finale da Jack Draper. A Roma il numero uno serbo riparte dal Centrale del Foro Italico, dove il suo incontro è programmato come terzo match di giornata dopo l’inizio delle partite fissato alle 11.

La sfida tra Djokovic e Prizmic dovrebbe iniziare intorno alle 14.30. I due si sono affrontati una sola volta nel circuito maggiore, agli Australian Open 2024, quando il serbo riuscì a imporsi in quattro set nel primo turno dello Slam australiano.

Il match degli Internazionali d’Italia sarà trasmesso in diretta tv sui canali Sky Sport. La partita sarà disponibile anche in streaming attraverso Sky Go e NOW.