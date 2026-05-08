EA SPORTS FC e LALIGA aprono un campo nel South Bronx, coinvolti oltre 500 studenti

EA SPORTS FC e LALIGA hanno aperto un nuovo campo nel South Bronx per offrire ai giovani uno spazio sicuro dedicato al calcio e alle attività scolastiche. Il progetto coinvolge oltre 500 studenti e unisce sport, arte urbana e programmi educativi.

EA SPORTS FC e LALIGA hanno inaugurato un nuovo campo da calcio comunitario nel South Bronx, a New York, all’interno del progetto FC FUTURES dedicato allo sviluppo del calcio di base. L’impianto è stato completamente riqualificato e sorgerà accanto alla P.S./M.S. 31 The William Lloyd Garrison School, diventando un punto di riferimento per studenti, famiglie e associazioni locali.

Quello inaugurato nel quartiere newyorkese è il decimo campo realizzato grazie alla collaborazione tra EA SPORTS FC e LALIGA. L’obiettivo è offrire spazi accessibili dove praticare sport, organizzare attività scolastiche e favorire la partecipazione della comunità locale. Il progetto è stato sviluppato insieme a love.fútbol, South Bronx United e Urban Soccer Park.

Il nuovo impianto è stato progettato per ospitare partite a ranghi ridotti, allenamenti, tornei e programmi scolastici durante tutto l’anno. Gli spazi verranno utilizzati anche per le lezioni di educazione fisica e le attività ricreative degli studenti della scuola vicina.

Uno degli elementi distintivi del campo è il lavoro artistico realizzato da BG183, nome d’arte di Sotero Ortiz, figura storica della graffiti art del South Bronx e membro fondatore dei Tats Cru. Il design richiama la cultura hip-hop del quartiere e l’atmosfera del calcio di strada, con riferimenti ai quattro elementi della scena urban newyorkese.

Alla cerimonia di apertura ha partecipato anche Patrick Kluivert, ambassador de LALIGA, che ha incontrato bambini e famiglie presenti all’evento. L’ex attaccante olandese ha parlato del valore sociale del calcio e della possibilità per i ragazzi del quartiere di avere finalmente uno spazio moderno e sicuro dove giocare.

Il progetto non si limita alla costruzione del campo. In collaborazione con South Bronx United verrà avviato un programma educativo annuale che unirà attività sportive, tutoraggio scolastico e percorsi dedicati alla leadership giovanile. Secondo gli organizzatori, oltre 500 studenti parteciperanno alle iniziative previste nel corso dell’anno.

EA SPORTS FC ha spiegato che FC FUTURES punta a collegare il calcio virtuale con quello reale attraverso strutture sportive, donazioni di attrezzature e iniziative dedicate ai giovani. La società ha inoltre annunciato che lo stile grafico creato da BG183 verrà inserito anche nel videogioco tramite una divisa ispirata al campo del South Bronx.

Per LALIGA, il progetto rappresenta un ulteriore investimento nel calcio di base e nello sviluppo delle comunità locali. Dopo iniziative simili in Europa, Africa, Asia e Americhe, la collaborazione con EA SPORTS FC continua ad ampliare la rete di strutture sportive dedicate ai giovani.