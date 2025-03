LaLiga e EA Sports FC Mobile: evento storico nel gioco

LA LALIGA COLLABORA CON EA SPORTS FC MOBILE PER OFFRIRE IL PIÙ GRANDE EVENTO CON UN UNICO CAMPIONATO NELLA STORIA DI EA SPORTS FC

Per cinque settimane l'evento LALIGA EA SPORTS celebrerà il passato e il presente con un’esperienza immersiva senza precedenti, per offrire ai giocatori di FC Mobile contenuti, ricompense uniche e, per la prima volta, una selezione disponibile in-game di highlights delle partite del mondo reale.

LALIGA EA SPORTS e EA SPORTS FC Mobile collaborano per offrire un'esperienza completa ai giocatori di FC Mobile con il lancio di un nuovo evento in-game che si svolgerà fino al 16 aprile. Celebrato come il più grande evento di campionato nella storia del franchise EA SPORTS FC, l'evento di cinque settimane si articola intorno a tre distinti capitoli, ognuno dei quali racconta il meglio di LALIGA EA SPORTS con momenti coinvolgenti. I giocatori potranno così rivederli, giocare e competere fra loro.

A partire dal capitolo introduttivo, i giocatori di FC Mobile inizieranno a conoscere i momenti salienti e la ricca storia di LALIGA EA SPORTS attraverso contenuti multimediali mirati, che fungono da hub in cui i fan di tutto il mondo possono celebrare la loro passione condivisa per LALIGA.

Il secondo capitolo offre ai giocatori il meglio dell'attuale stagione 2024/25 di LALIGA EA SPORTS in modo inedito e interattivo, con gli highlights di alcune partite disponibili direttamente per i giocatori di FC Mobile attraverso un portale in-game chiamato “FCM TV”. Per accrescere ulteriormente il livello di immersività, gli incontri più importanti fra i prossimi match LALIGA EA SPORTS saranno disponibili come partite PvE in FC Mobile. I giocatori potranno pronosticare chi regnerà in cima alla classifica della stagione e tutti coloro che parteciperanno al pronostico riceveranno premi aggiuntivi.

Il capitolo finale dell'evento LALIGA EA SPORTS celebra i successi di sei fra le più grandi leggende della LALIGA: Fernando Hierro, Xabi Alonso, Carles Puyol, Fernando Morientes, Diego Forlán e Joan Capdevila. I giocatori di FC Mobile potranno conoscere la storia di queste leggende e avranno l'opportunità di rivecerle come ICONE ed Eroi per tracciare il proprio percorso nella Hall of LALIGA Fame.

