GTA Online, night club e missioni con ricompense doppie fino al 13 maggio

Rockstar Games rilancia i night club di GTA Online con guadagni doppi e sconti fino al 40%. Fino al 13 maggio aumentano anche le ricompense per missioni, attività del Terrorbyte e modalità competitive.

Settimana ricca di bonus per i giocatori di GTA Online, con i night club al centro delle nuove attività disponibili fino al 13 maggio. Rockstar Games ha aumentato i guadagni giornalieri delle attività notturne, permettendo ai proprietari dei locali di ottenere GTA$ doppi mantenendo alta la popolarità dei propri club.

Chi non possiede ancora un night club può acquistarlo con il 40% di sconto, comprese migliorie e personalizzazioni. I bonus riguardano anche la gestione del magazzino, con una produzione accelerata che consente di accumulare merci più rapidamente rispetto al normale.

Le missioni dedicate alla gestione dei locali garantiscono GTA$ e RP doppi. I giocatori dovranno occuparsi della sicurezza, eliminare i disturbatori e attirare nuovi clienti per mantenere elevata la reputazione del club. Completando tre missioni di gestione sarà possibile ottenere anche 100.000 GTA$ aggiuntivi e sbloccare la maglietta Cherenkov.

Bonus raddoppiati anche per le attività collegate al Terrorbyte. I possessori del veicolo potranno collaborare con Paige Harris nelle Attività dei clienti ricevendo ricompense doppie per tutta la durata dell’evento.

Tra le modalità competitive premiate questa settimana c’è anche Scia mortale, insieme alla variante Scia mortale doppia. Le gare ispirate a Tron permettono di ottenere GTA$ e RP doppi sfruttando le scie esplosive della Nagasaki Shotaro per eliminare gli avversari.

Restano disponibili inoltre le ricompense triple per “Old School Hits”, missione della serie della comunità creata da GTA Series Videos e ispirata ai classici lavori sporchi dei primi capitoli della saga.

Numerosi gli sconti sui veicoli, tutti ridotti del 30%. Tra i modelli in offerta figurano Grotti Itali GTO, Pfister 811, Karin Boor, Declasse Drift Tampa e Grotti Stinger GT. Anche il Western Company Cargobob rientra nelle promozioni della settimana.

Nel Furgone delle armi sono disponibili diverse armi e accessori, tra cui il Fucile a pompa bellico, il Fucile pesante scontato del 30% e il Lanciagranate EMP compatto con riduzione dedicata agli abbonati GTA+.

Rockstar ha inoltre anticipato nuovi cambiamenti in arrivo dalla prossima settimana. Verranno aumentati i compensi delle missioni per veicoli speciali, delle Operazioni mobili e degli incarichi del Casinò. Anche le attività legate all’agenzia di cauzioni, a Vita da super yacht e al Progetto Overthrow garantiranno ricompense superiori del 50%.

Prevista anche una revisione dei prezzi di oltre 30 veicoli. Alcuni modelli costeranno meno, tra cui Överflöd Imorgon, Progen Tyrus e Brute Police Riot, mentre il prezzo del jet Mammoth F-160 Raiju verrà aumentato per adeguarlo alle sue prestazioni.

Rockstar ha confermato infine l’arrivo di nuovi eventi speciali e di un aggiornamento estivo dedicato a GTA Online, insieme a ulteriori interventi contro i bari e i sistemi di rivendita dei veicoli.