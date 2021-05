GTA Online: ricompense doppie nelle Missioni Veicoli Speciali

In più, bonus in gare al bersaglio, Lotta tra business e altro





Hai creato un quartier generale sotterraneo per contrabbandare armi, usato gustosi bonus per massimizzare le tue opportunità di guadagno e sguinzagliato una serie di veicoli armati nelle strade di Southern San Andreas... Questa settimana potrai passare a tuo piacimento dalle stanze delle armi a quelle dei comandi grazie alle ricompense doppie nelle missioni veicoli speciali e agli sconti sugli uffici e sulle loro personalizzazioni.

In più, goditi l’unione tra armi di tipo militare e gare ad alto contenuto di ottano grazie alle ricompense triple nelle gare al bersaglio.

GTA$ e RP doppi nelle missioni veicoli speciali

Amanti delle armi e amanti della guida possono allearsi per massimizzare i guadagni: le missioni veicoli speciali sono l’occasione perfetta per mostrare le tue capacità nella gestione di veicoli rari e modificati e per ricevere ricompense doppie! I CEO possono avviare le missioni veicoli speciali dal computer del proprio ufficio.





GTA$ e RP tripli nelle gare al bersaglio

La sintonia tra un bravo pilota e un bravo tiratore a volte rasenta la telepatia, soprattutto quando si passa da un checkpoint all’altro colpendo bersagli con una precisione incredibile. Un esempio perfetto di questa simbiosi sono le gare al bersaglio, che forniranno ricompense triple per tutta la settimana.

GTA$ e RP doppi in Lotta tra business

Tieni d’occhio le Lotte tra business in atto nella tua sessione di gioco e i preziosi carichi che troverai nelle strade di Los Santos: riceverai GTA$ e RP doppi rubando, intercettando, assassinando e impegnandoti in altre attività più o meno immorali per tutta la settimana.

Ricompense triple in Guerriglia motorizzata per tutto il mese di maggio

Schizza fuori dal tuo magazzino, trova un veicolo (e un’arma, se ci riesci), combatti a denti stretti e ricevi GTA$ e RP tripli cimentandoti in Guerriglia motorizzata per tutto il mese.

Gioca questa settimana per ricevere gratis la Felpa Vom Feuer bianca

Occhio, hai una macchia sulla camicia! Coprila con la Felpa Vom Feuer bianca: la riceverai gratis accedendo a GTA Online durante questa settimana.

Livrea Galassia per giocatori di rango 100 o superiore

Per continuare a rendere omaggio ai membri più determinati della nostra community, abbiamo deciso di regalare ai giocatori di GTA Online di rango 100 o superiore la livrea Galassia gratis per il Rimorchio antiaereo (disponibile entro 72 ore dall’accesso dopo il 24 maggio). Fate esplodere i nemici con stile!

Primo premio della settimana: Declasse Drift Yosemite

Dopo una lunga giornata di crimine, rilassati al Casinò e Resort Diamond! Per esempio, puoi fare un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, capi d’abbigliamento, snack e molti altri premi misteriosi. Il primo premio della settimana è il Declasse Drift Yosemite, un sorprendente pick-up alimentato a diesel e ad arroganza assoluta.

SCONTI

Non vedi l’ora di sfoggiare il tuo colletto bianco e di lanciarti in giochi di potere in sale riunioni ai piani più esclusivi? Acquista un ufficio e personalizzalo in ogni singolo dettaglio: questa settimana, migliorie, modifiche e ristrutturazioni sono scontati del 50%.

Per chi preferisce la strada, è il momento giusto per affrontare le sparatorie con la giusta preparazione: fai scorta visitando l’armeria del tuo Centro Operativo Mobile, Avenger o altro mezzo alternativo compatibile e facendo il pieno di munizioni Mk II, che saranno a metà prezzo per tutta la settimana.

Dopo aver completato i rifornimenti, potresti aver bisogno di un nuovo veicolo. Grande, pesante, già munito di mitragliatrici, magari? Se ti abbiamo descritto qualcosa di tuo gusto, sappi che molti veicoli armati sono scontati e sono elencati qui sotto.

