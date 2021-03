GTA ONLINE - Ricompense doppie nelle missioni di Lamar e Omicidio di Madrazo

In più, bonus in gare multiveicolo, Velocità esplosiva (Remix), Lotte tra business e altro

Noto soprattutto per la prontezza e la parlantina, Lamar ci tiene a far sapere a tutti che è anche un uomo d’affari esperto e che va preso sul serio da tutta Los Santos. Ha detto molte altre cose, ma è meglio se non le riportiamo. Rispondi alle sue chiamate o scrivigli per ottenere GTA$ e RP doppi per tutta la settimana. Anche lavorare per Martin Madrazo ti frutterà il doppio. Se ti contatta, affrettati a rispondere: le chiamate perse lo fanno arrabbiare tantissimo.

GTA$ e RP doppi nelle gare multiveicolo

A volte nella vita capitano delle esperienze difficili da spiegare: bisogna viverle per capirle. Beh, guidare una Rocket Voltic superando un checkpoint a una velocità impossibile e trasformarla in un Seashark o in un Phantom Wedge in una nuvola di fumo è una di quelle esperienze. Se ami le trasformazioni, è il tuo momento fortunato! Le gare multiveicolo fruttano GTA$ e RP doppi fino al 17 marzo.

GTA$ e RP doppi in Velocità esplosiva (Remix)

Le regole sono semplici: se sei un Trafficante, accelera per impedire al tuo veicolo di esplodere. Se sei un Aggressore, fai a pezzi il Trafficante a qualsiasi costo. Se sei un Difensore, difendi il Trafficante con la tua vita. Sembra semplice, sulla carta, ma è davvero complicato. Avrai bisogno di coraggio e abilità per riuscirci, in qualsiasi ruolo.

Non importa in quale squadra ti ritroverai; in Velocità esplosiva (Remix), guadagnerai GTA$ e RP doppi.

GTA$ e RP doppi nelle Lotte tra business

Oltre a rifornirti di beni di contrabbando per riempire il magazzino del tuo night club, le Lotte tra business ti forniranno compensi doppi fino al 17 marzo.

Maglietta Dinka consumata, solo per collezionisti

Ai giocatori di GTA Online che hanno già ricevuto la maglietta Dinka basterà entrare nel gioco per ottenere anche la sua versione sbiadita! Conservala con cura, così forse un giorno potrai venderla a un hipster o all’asta a un prezzo da denuncia.

Sblocca il completo da basket Los Santos Panic ProLaps e la maschera Teschio luminoso neon

Le uniformi non sono più un’esclusiva degli atleti professionisti: vanno alla grande anche tra i fan. Hai tempo fino al 17 marzo per completare The Cayo Perico Heist e ricevere la parte superiore del completo da basket Panic ProLaps. Per amore di completezza, ruba un obiettivo extra per avere anche i pantaloncini da basket Panic ProLaps.

Completa una missione preliminare de Il colpo dell’apocalisse prima del 17 marzo, invece, per ricevere la maschera Teschio luminoso neon: torna dopo il 22 marzo per riscattarla (ogni ricompensa viene consegnata entro 72 ore).

Primo premio della settimana: HVY Nightshark

Fai un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, capi d'abbigliamento e altri premi misteriosi. Il primo premio della settimana è l’HVY Nightshark, un SUV corazzato capace di resistere a missili, proiettili e altre insidie.

SCONTI

Vuoi dare una svolta alla tua carriera criminale? Fantastico! Abbiamo a disposizione una serie di sconti su proprietà e equipaggiamento che ti aiuteranno a fare il botto da un giorno all’altro.

-40% Buckingham Miljet

-40% HVY Chernobog

-40% Rhino

-40% Progen Emerus

-25% Mammoth Squaddie

-40% Empia devastatrice

Bonus e vantaggi di Prime Gaming

I giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno gratis la stazione sonar per il sottomarino Kosatka e 200.000 GTA$ per aver giocato in qualunque momento questa settimana.

Inoltre i membri Prime Gaming possono usufruire di altri sconti, tra cui il -35% sul camion militare Vetir e il -80% sull’MTL Brickade e sull’HVY Barrage.

Per approfittare dei futuri vantaggi, vai sul sito di Prime Gaming e registrati. Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.

Altre News per: onlinericompensedoppienellemissionilamaromicidio