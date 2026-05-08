Heather Parisi sull'hantavirus attacca i virologi, Bassetti replica sui rischi del contagio

Heather Parisi torna a criticare lockdown e vaccini parlando di hantavirus, ma Matteo Bassetti replica ricordando che il virus può avere conseguenze gravi e che non esiste una cura specifica.

Il dibattito sull’hantavirus si riaccende sui social e coinvolge ancora una volta Heather Parisi e Matteo Bassetti, già protagonisti di numerosi scontri durante gli anni della pandemia Covid. Al centro della nuova polemica ci sono le dichiarazioni pubblicate dalla showgirl sui propri profili social dopo le notizie relative ai casi registrati su una nave da crociera a inizio aprile.

Heather Parisi ha scritto di non avere alcuna intenzione di sottoporsi a lockdown o vaccinazioni legate all’hantavirus. Nel messaggio pubblicato online ha criticato duramente le campagne sanitarie e le restrizioni adottate durante il Covid, sostenendo di non credere più agli appelli rivolti alla popolazione per proteggere le persone più fragili.

La replica di Matteo Bassetti è arrivata poco dopo. L’infettivologo genovese ha ricordato che attualmente non esiste un vaccino contro l’hantavirus né una terapia specifica per curarlo. Nel suo intervento social ha inoltre sottolineato come alcune forme del virus possano avere un tasso di mortalità elevato, arrivando in certi casi fino al 50% dei contagiati.

Bassetti ha poi ironizzato sulle posizioni espresse dalla showgirl, accusandola di comportarsi come una virologa senza avere competenze scientifiche. Il medico ha fatto riferimento anche alla diffusione di informazioni sanitarie sui social network, criticando chi affronta temi medici complessi senza basi scientifiche.

Non è la prima volta che Parisi e Bassetti si confrontano pubblicamente su temi legati a vaccini e malattie infettive. Durante l’emergenza Covid i due avevano avuto diversi scontri online, spesso con l’intervento anche del virologo Roberto Burioni, schierato a sostegno delle posizioni scientifiche della comunità medica.