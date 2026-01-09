Heather Parisi attacca Bassetti su Trump, il professore annuncia querela
Lo scontro tra Heather Parisi e Matteo Bassetti esplode sui social dopo le critiche dell’infettivologo alle politiche vaccinali statunitensi, trasformandosi in un botta e risposta dai toni durissimi e con strascichi legali annunciati.
Il confronto nasce su X, dove Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commenta la scelta degli Stati Uniti di ridurre le vaccinazioni raccomandate per i bambini. Nel mirino del medico finiscono anche le posizioni del segretario alla Salute, Robert Kennedy jr, bollate con espressioni durissime.
Le parole dell’infettivologo innescano la reazione di Heather Parisi. La showgirl si rivolge direttamente a Donald Trump con un lungo intervento dai toni sarcastici e provocatori, invitando il presidente americano a prestare attenzione al ruolo pubblico ricoperto da Bassetti in Italia e alle sue dichiarazioni contro Kennedy.
Nel messaggio, Parisi accusa il professore di alimentare polemiche e lo descrive come una figura con eccessiva visibilità e scarsa autorevolezza. Spinge poi Trump a valutare “misure drastiche”, evocando ironicamente ipotesi come l’isolamento sui social o l’allontanamento da incarichi istituzionali.
L’ex ballerina insiste su un presunto squilibrio tra notorietà mediatica e competenze, arrivando a suggerire che l’America debba occuparsi anche di ciò che definisce “dettagli sgradevoli” provenienti dall’alleato italiano.
La replica di Bassetti non si fa attendere. L’infettivologo risponde con toni altrettanto taglienti, contestando la legittimità delle critiche e sottolineando il proprio percorso accademico. Annuncia inoltre l’intenzione di procedere per vie legali contro Parisi.
Nel suo intervento, il professore ribadisce di considerare inaccettabile essere giudicato professionalmente da una figura estranea al mondo scientifico e invita la showgirl a prepararsi a un confronto in tribunale, lasciando intendere che la vicenda avrà sviluppi giudiziari.