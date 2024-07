Bassetti: Biden usi mascherina: botta e risposta social con Heather Parisi

Per il direttore di Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, il buon esempio è cruciale per lanciare messaggi scientificamente corretti ed evitare fraintendimenti o strumentalizzazioni che spesso corrono sui social.

Attualità - Botta e risposta tra Matteo Bassetti e Heather Parisi. "Quando ieri ho visto il presidente Usa Joe Biden salire sull'Air Force One senza la mascherina, con il Covid, la prima cosa che mi è venuta in mente è che credo sia molto importante che i grandi uomini, anche i più potenti del mondo, sappiano dare dei buoni messaggi. Se Biden ha il Covid avrebbe fatto meglio a indossare una mascherina salendo sull'aereo, perché intorno c'erano delle altre persone, anche se capisco che è il presidente degli Stati Uniti. Ma questo è importante perché si deve dare un segnale: chi ha il Covid o chi ha un'altra infezione respiratoria deve proteggere le persone che ha intorno", evidenzia all'Adnkronos Salute l'infettivologo, commentando la notizia della positività del capo di Stato Usa.

Tema: la mascherina, appunto

Per il direttore di Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, il buon esempio è cruciale per lanciare messaggi scientificamente corretti ed evitare fraintendimenti o strumentalizzazioni che spesso corrono sui social. E proprio su X lo specialista ha avuto un 'botta e risposta' virtuale sul caso di Biden. Tema: la mascherina, appunto. Co-protagonista: la showgirl Heather Parisi che, a corredo delle immagini di Biden che sale a bordo dell'aereo, commenta: "Biden ha detto di avere il Covid ma è salito sull'aereo senza indossare la maschera, né lui né alcuno del suo staff. Li avranno finalmente avvertiti che a credere nelle maschere sono rimasti solo Burioni, Bassetti e la figlia di Ben Affleck?". La replica di Bassetti: "A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio. Cit. Oscar Wilde". Commenti social a parte, Bassetti spiega che "Biden è stato contagiato probabilmente dalla variante Kp3.

Perché lo dico? Perché molte delle persone che erano intorno a Biden, come si legge fra le notizie di questi giorni avevano avuto il Covid nei giorni precedenti, quindi lui probabilmente si è contagiato con una variante molto contagiosa", quale è appunto KP.3, la variante Covid ad oggi più diffusa negli States. Uno dei messaggi da cogliere, per Bassetti, è dunque questo: "Se hai il Covid va benissimo che tu faccia la vita di prima. Però mettiti una mascherina per proteggere il prossimo".