Papa Leone XIV con le Nike sotto la tonaca, la foto delle sneakers bianche diventa virale

Papa Leone XIV sorprende con un paio di Nike Air sotto la tonaca durante un documentario diffuso da Vatican News. Il dettaglio delle sneakers bianche è diventato virale sui social in poche ore.

Un paio di sneakers Nike ai piedi di Papa Leone XIV ha acceso i social dopo la pubblicazione del trailer di “Leone a Roma”, il documentario dedicato al primo anniversario del suo pontificato. Nel filmato condiviso dai media vaticani, sotto la veste bianca del Pontefice spuntano chiaramente delle scarpe sportive con il classico logo nero della casa americana.

L’immagine ha iniziato rapidamente a circolare online perché il contrasto tra la tonaca papale e le scarpe da ginnastica ha colpito migliaia di utenti. In molti, vedendo la scena per la prima volta, hanno pensato a un contenuto creato con l’intelligenza artificiale, ricordando la falsa foto virale di Papa Francesco con il piumino bianco diffusa nel 2023.

Questa volta però le immagini sono autentiche e arrivano direttamente dal trailer ufficiale del documentario prodotto dai media vaticani. Alcuni appassionati di sneakers hanno anche identificato il modello indossato dal Pontefice, indicando le Nike Franchise Low, scarpe caratterizzate da una linea essenziale e da una silhouette bassa ispirata al mondo del tennis.

La scelta non sarebbe casuale. Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, è noto infatti per la sua passione per il tennis, sport praticato e seguito da anni. Il design delle scarpe richiama proprio le classiche calzature utilizzate sui campi da gioco.

“Leone a Roma” ripercorre il rapporto del Pontefice con la capitale italiana, raccontando il suo arrivo a Roma negli anni Ottanta e il percorso che lo ha portato fino all’elezione. Vatican News ha annunciato che il documentario sarà distribuito prossimamente attraverso i canali ufficiali della Santa Sede e reso disponibile anche ai media interessati.

Intanto la scena delle sneakers sotto la tonaca (nel video a 0.52 secondi) continua a rimbalzare sui social. Tra i commenti più condivisi c’è quello pubblicato dalla pagina Instagram Complex Sneakers, che ha ironizzato scrivendo che “Nike è stata appena benedetta”.