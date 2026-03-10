TonyPitony la foto senza maschera diventa virale e scatena i paragoni con Salvini

TonyPitony finisce al centro delle conversazioni online dopo la diffusione di una presunta foto senza maschera. Lo scatto pubblicato su X da un utente ha fatto il giro dei social perché molti notano una somiglianza con il ministro Matteo Salvini.

Nelle ultime ore il nome di TonyPitony è rimbalzato sui social per una fotografia che mostrerebbe il cantante senza la sua abituale maschera. L’immagine è stata pubblicata su X dall’utente Lorenzo Mega con una battuta ironica e nel giro di poco tempo ha iniziato a circolare tra condivisioni e commenti.

Sotto al post si sono moltiplicate le reazioni. Diversi utenti hanno fatto notare una presunta somiglianza tra l’uomo ritratto nello scatto e Matteo Salvini, leader della Lega e attuale ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tra i commenti più diffusi compaiono battute e paragoni ironici, con qualcuno che si chiede scherzosamente se i due siano mai stati visti nello stesso luogo.

La discussione è arrivata fino allo stesso Salvini, che ha deciso di intervenire direttamente su X. Il ministro ha risposto con tono scherzoso scrivendo in inglese di smettere di inviargli quell’immagine, accompagnando il messaggio con una faccina che ride. Il suo commento ha contribuito ad aumentare ulteriormente la circolazione del post.

L’autore della pubblicazione, Lorenzo Mega, ha rilanciato la conversazione poco dopo aver notato la replica del politico, osservando che la situazione stava ormai sfuggendo di mano. Nel frattempo lo scatto ha continuato a essere condiviso e commentato da centinaia di utenti.

Non esiste però alcuna conferma sull’identità della persona nella fotografia e non è possibile stabilire se si tratti davvero del cantante originario di Siracusa. L’artista è conosciuto proprio per esibirsi con il volto coperto, una scelta che in passato ha spiegato parlando della volontà di proteggere la propria vita privata.

Durante una puntata del podcast BSMT condotto da Gianluca Gazzoli, il cantante aveva raccontato di aver scelto la maschera per evitare di essere riconosciuto nella vita quotidiana. In altre interviste, tra cui un intervento legato a Sanremo Giovani, aveva ribadito di non sentirsi a proprio agio sotto lo sguardo del pubblico quando non è sul palco.