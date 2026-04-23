Papa Leone XIV contro la guerra e no alla benedizione delle coppie gay

Papa Leone XIV esclude il sostegno alla guerra e ribadisce il no alla benedizione delle coppie gay durante il volo di ritorno dalla Guinea, richiamando la necessità di proteggere i civili e promuovere la pace.

Papa Leone XIV è intervenuto durante il volo di rientro dalla Guinea per chiarire la sua posizione su guerra e diritti civili. Il Pontefice ha spiegato di non poter sostenere alcun conflitto armato e ha invitato governi e popolazioni a cercare soluzioni fondate sulla pace, evitando violenza e divisioni.

Nel suo intervento ha richiamato le conseguenze dirette dei combattimenti, ricordando le vittime innocenti. Ha citato il caso di famiglie che hanno perso i propri figli già nei primi giorni di bombardamenti, sottolineando come il prezzo più alto venga pagato dai civili. Per il Papa, il problema non riguarda il cambio di governo, ma il modo in cui si difendono i valori senza provocare nuove morti.

Parlando della situazione in Iran, il Pontefice ha definito lo scenario instabile e incerto, con trattative che cambiano direzione di continuo tra Teheran e Washington. Ha evidenziato le ripercussioni sull’economia globale e, soprattutto, sulle persone comuni che vivono nel Paese e subiscono le conseguenze della guerra.

Ha quindi invitato le parti coinvolte a proseguire il dialogo e a rispettare il diritto internazionale, ribadendo la necessità di tutelare chi non prende parte ai conflitti. Tra gli esempi citati, anche la morte di un bambino incontrato in Libano durante un viaggio pastorale, rimasto ucciso nelle fasi successive della guerra.

Sul fronte interno alla Chiesa, Papa Leone XIV ha confermato la linea già espressa dalla Santa Sede: nessuna apertura alla benedizione ufficiale delle coppie omosessuali. Tuttavia, ha precisato che il tema non deve diventare motivo di divisione tra i fedeli, indicando come priorità questioni più ampie come giustizia, uguaglianza e libertà.

Il Pontefice ha ribadito che la Chiesa resta aperta a tutti. Le benedizioni impartite durante le celebrazioni, ha spiegato, sono rivolte indistintamente a ogni persona presente, senza esclusioni.