Federica Pellegrini festeggia Matteo Giunta, compleanno speciale a Verona con amici e famiglia

Federica Pellegrini celebra il compleanno di Matteo Giunta con una dedica affettuosa sui social. L’allenatore ha festeggiato 44 anni a Verona insieme a familiari e amici, nel primo compleanno da papà di due bambine.

Compleanno speciale per Matteo Giunta, che ha spento 44 candeline circondato dall’affetto della famiglia e degli amici. A celebrare la giornata ci ha pensato anche Federica Pellegrini, che sui social ha condiviso una dedica semplice e affettuosa rivolta al marito.

“Auguri amore mio”, ha scritto l’ex campionessa di nuoto accanto al post pubblicato per il compleanno dell’allenatore. Per Giunta si tratta del primo compleanno vissuto da papà di due bambine. Dopo la nascita di Matilde nel 2024, la coppia ha accolto lo scorso 2 aprile anche la secondogenita Rachele.

La festa è stata organizzata in un locale di piazza San Zeno, a Verona, con la partecipazione di parenti e amici più stretti. Una serata informale e riservata, trascorsa tra brindisi e momenti condivisi con le persone più vicine alla coppia.

Sotto alla dedica pubblicata dalla moglie, Matteo Giunta ha risposto con il suo consueto tono ironico. “Versione 4.4, ancora discrete prestazioni, qualche bug qua e là, ma nessun aggiornamento necessario (forse)! Grazie amore”, ha scritto scherzando sulla sua età appena compiuta.