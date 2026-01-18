Federica Pellegrini e Matteo Giunta, seconda figlia in arrivo: famiglia presto in quattro
Federica Pellegrini e Matteo Giunta raccontano a Verissimo l’attesa della loro seconda figlia e ripercorrono una storia iniziata in piscina e trasformata in una famiglia sempre più grande.
Domenica 18 gennaio Federica Pellegrini e Matteo Giunta saranno ospiti a Verissimo per un’intervista a due voci. Al centro del racconto c’è l’emozione per la seconda figlia in arrivo, un momento che segna una nuova tappa nella loro vita privata.
Il loro legame nasce nel 2014, quando Giunta entra nello staff tecnico della campionessa come preparatore atletico. L’intesa cresce nel tempo e si trasforma in amore nel 2019, lontano dai riflettori e custodito con discrezione per diversi anni.
La relazione viene resa pubblica nel 2021, in coincidenza con il ritiro di Pellegrini dalle competizioni. Il matrimonio arriva nell’agosto 2022 a Venezia, mentre nel gennaio 2024 la coppia accoglie la primogenita, la piccola Matilde.
A dicembre l’ex nuotatrice annuncia la nuova gravidanza con uno scatto in bianco e nero del pancione su Instagram, accompagnato da parole che parlano di sorpresa, dolcezza e di una nuova attesa condivisa.