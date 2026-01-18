Federica Pellegrini e Matteo Giunta, seconda figlia in arrivo: famiglia presto in quattro

Home / Social News / Federica Pellegrini e Matteo Giunta, seconda figlia in arrivo: famiglia presto in quattro

Federica Pellegrini e Matteo Giunta raccontano a Verissimo l’attesa della loro seconda figlia e ripercorrono una storia iniziata in piscina e trasformata in una famiglia sempre più grande.