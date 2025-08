Federica Pellegrini festeggia 37 anni: la dolce dedica di Matteo Giunta e un gesto romantico

Federica Pellegrini compie oggi, martedì 5 agosto, 37 anni. Per celebrare la ricorrenza, il marito Matteo Giunta ha condiviso sui social una tenera dedica accompagnata da una foto di famiglia insieme alla loro bambina, Matilde.

“Conosco un solo modo per misurare il tempo: con te e senza di te. Buon compleanno Tata mia”, ha scritto l’allenatore, riprendendo una celebre frase pronunciata da Roberto Benigni alla Mostra del Cinema di Venezia, dedicata alla moglie Nicoletta Braschi.

La risposta di Federica non si è fatta attendere. Con il suo consueto tono ironico, la campionessa ha commentato: “E adesso andiamo in vacanza per favore”, accompagnando le parole con emoticon commosse.

Oltre ai messaggi online, Matteo ha organizzato anche una sorpresa romantica. Al risveglio, la nuotatrice ha trovato un mazzo di rose rosse e una busta. All’interno, nessuna lunga dichiarazione, solo un grande cuore disegnato a mano. “La sintesi di mio marito”, ha scritto Federica condividendo il gesto con i suoi follower.

Una giornata speciale, tra affetto, romanticismo e il sorriso complice di una famiglia unita.