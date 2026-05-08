Davide Bonolis e Martina Dotti festeggiano un anno d'amore, spunta il regalo di lusso

Davide Bonolis e Martina Dotti celebrano il primo anno insieme con foto private e un regalo firmato Louis Vuitton. Sui social arriva anche il messaggio di Sonia Bruganelli, che dedica parole affettuose alla coppia.

Primo anniversario di coppia per Davide Bonolis e Martina Dotti, che hanno deciso di condividere con i follower alcuni momenti vissuti durante il loro primo anno insieme. La relazione tra il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli e la giovane creator bresciana prosegue a gonfie vele, tanto che i due convivono già da tempo a Milano.

Per celebrare i 365 giorni trascorsi insieme, Martina Dotti ha pubblicato su Instagram una raccolta di fotografie private. Negli scatti la coppia appare durante vacanze al mare, serate in casa e momenti quotidiani trascorsi lontano dai riflettori. “L’anno più bello della mia vita”, ha scritto la 23enne accompagnando il post.

Davide Bonolis ha poi ricondiviso le immagini nelle sue storie social, scegliendo una dedica semplice ma diretta per la fidanzata. “Ti amo piccola mia”, ha scritto il giovane conduttore radiofonico.

Tra le immagini pubblicate non è passato inosservato anche un regalo ricevuto da Martina. In una foto compare infatti una composizione di rose rosse accanto a una shopping bag firmata Louis Vuitton. Il contenuto non è stato mostrato, ma il dettaglio ha attirato subito l’attenzione dei follower.

Sotto il post è arrivato anche il commento di Sonia Bruganelli, che ha voluto dedicare un messaggio al figlio e alla sua compagna. “Amatevi sempre con il rispetto e la sincerità con cui lo avete fatto in questo anno”, ha scritto l’imprenditrice. Martina Dotti ha risposto poco dopo con un breve “Sempre”, mostrando di aver apprezzato le parole della madre di Davide.