Grazia Kendi, regalo di lusso dopo il Grande Fratello: tra entusiasmo dei fan e polemiche

Un regalo di lusso, un video virale e una pioggia di reazioni: l’uscita di Grazia Kendi dal Grande Fratello continua a far parlare tra entusiasmo dei fan e sospetti online.

La fine dell’avventura al Grande Fratello non ha segnato un ritorno alla normalità per Grazia Kendi. Al contrario, per la 25enne è arrivata una sorpresa che ha acceso immediatamente i social: un dono costoso inviato da alcuni sostenitori, accompagnato da un messaggio di affetto.

L’ex concorrente ha deciso di condividere il momento su TikTok, mostrando una borsa firmata Yves Saint Laurent dal valore di circa 2.300 euro. Davanti alla telecamera si è detta incredula, ringraziando chi le ha dimostrato un sostegno così generoso e confessando di sentirsi, per la prima volta, davvero apprezzata.

La reazione del pubblico, però, non è stata univoca. In molti hanno messo in dubbio l’autenticità del regalo, ipotizzando che fosse stato acquistato dalla stessa Grazia Kendi. Altri, invece, hanno criticato i fan per aver speso una cifra così elevata per una persona conosciuta solo attraverso un reality.

Nata il 21 maggio 2000 sotto il segno dei Gemelli, Grazia vive all’Argentario e lavora come organizzatrice di eventi. Prima della notorietà televisiva ha diviso la sua vita tra la Lombardia e diverse zone della Toscana. Durante il programma ha raccontato il rapporto complesso con il padre e il legame profondo con la madre, elementi che hanno contribuito a costruire la sua immagine pubblica.