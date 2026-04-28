Trump parla di Putin e guerra con Re Carlo III alla Casa Bianca durante incontro ufficiale

Donald Trump ha parlato di Vladimir Putin e di un possibile conflitto durante un incontro con Re Carlo III alla Casa Bianca, secondo una ricostruzione basata sulla lettura del labiale. Il dialogo, avvenuto all’aperto, avrebbe toccato anche la recente sparatoria a Washington.

Un breve scambio avvenuto sul prato della Casa Bianca tra Donald Trump e Re Carlo III avrebbe assunto toni ben più delicati di quanto apparso pubblicamente. Secondo una ricostruzione basata sulla lettura del labiale, il presidente americano avrebbe affrontato temi sensibili già nei primi istanti del saluto ufficiale.

Il dialogo sarebbe iniziato con un riferimento alla sparatoria avvenuta a Washington nei giorni precedenti. Trump avrebbe mostrato preoccupazione per l’episodio, chiedendo al sovrano britannico se stesse bene e definendo l’accaduto come un segnale negativo. Il re, sempre secondo l’interpretazione, avrebbe reagito con una certa cautela, evitando di approfondire l’argomento.

La conversazione si sarebbe poi spostata su un piano ancora più delicato, con Trump che avrebbe parlato dei suoi contatti con Vladimir Putin. Il presidente avrebbe espresso timori su una possibile escalation, descrivendo il leader russo come determinato ad andare verso il conflitto e ipotizzando conseguenze molto gravi.

Di fronte a queste affermazioni, Re Carlo III avrebbe cercato più volte di rimandare la discussione, riportando il confronto su temi istituzionali. Nonostante i tentativi, Trump avrebbe insistito, ribadendo le proprie preoccupazioni.

Solo in un secondo momento il clima si sarebbe fatto più disteso. Il presidente avrebbe accompagnato il sovrano mostrando alcuni progetti legati alla residenza presidenziale, tra cui una nuova sala da ballo. Successivamente, la delegazione si è spostata all’interno per proseguire con gli impegni ufficiali, tra cui un incontro più formale e una visita ad alcune aree recentemente rinnovate.

La visita di Re Carlo III negli Stati Uniti rientra in una serie di eventi programmati per celebrare un importante anniversario nazionale. Nei giorni successivi sono previsti appuntamenti istituzionali e una cena di gala.