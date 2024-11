Melania Trump torna alla Casa Bianca: una first lady più decisa e indipendente

Melania Trump si prepara a tornare alla Casa Bianca con un approccio più deciso e consapevole rispetto al passato. In un'intervista rilasciata a "Fox & Friends" poco prima della vittoria elettorale del marito, ha dichiarato: "No, perché questa volta sarà diverso, ho molta più esperienza, conoscenza. Sono già stata alla Casa Bianca e quindi so esattamente cosa aspettarmi".

Dopo la rielezione di Donald Trump, Melania ha condiviso un messaggio sui social media, affermando: "La maggioranza degli americani ci ha affidato questa importante responsabilità; noi salvaguarderemo il cuore della repubblica, la libertà".

Durante il primo mandato presidenziale, Melania ha mantenuto un profilo relativamente basso, con Ivanka Trump che spesso assumeva ruoli tradizionalmente associati alla First Lady. Tuttavia, eventi recenti sembrano indicare un cambiamento. Dopo il tentato assassinio di Donald Trump il 13 luglio in Pennsylvania, Melania ha scritto una lettera aperta agli americani, esprimendo il suo shock e la sua determinazione. Ha descritto l'evento come un attacco alla passione e all'umanità del marito.

Nel suo libro di memorie, "Melania", pubblicato lo scorso ottobre, ha affrontato temi delicati, tra cui il diritto all'aborto. Ha affermato: "È imperativo garantire che le donne abbiano l'autonomia di decidere la loro preferenza riguardo all'avere figli, basata sulle proprie convinzioni, libere da ogni intervento o pressione del governo".

Queste dichiarazioni suggeriscono che Melania Trump potrebbe assumere un ruolo più attivo e visibile durante il secondo mandato del marito, affrontando questioni sociali e politiche con una voce più autonoma e determinata.

