Carburanti, scendono diesel e Gpl mentre la benzina in autostrada supera i 2 euro al litro

Home / Social News / Carburanti, scendono diesel e Gpl mentre la benzina in autostrada supera i 2 euro al litro

Prezzi dei carburanti in discesa l’8 maggio, calano diesel e Gpl dopo i ribassi dei listini dei principali marchi. In autostrada aumenta solo la benzina self service, che torna sopra i 2 euro al litro.

Carburanti, scendono diesel e Gpl mentre la benzina in autostrada supera i 2 euro al litro

Ricevi le notizie di Zazoom.it su Google Tutte le news direttamente su Google.

Segui

I prezzi dei carburanti registrano un nuovo calo sulla rete ordinaria nella giornata di oggi 8 maggio. Dopo il ribasso delle quotazioni dei prodotti raffinati e gli interventi sui listini dei principali operatori, benzina, diesel, Gpl e metano mostrano valori in diminuzione quasi ovunque. Sulla rete stradale la benzina self service viene rilevata a 1,934 euro al litro, con una flessione di 3 millesimi rispetto alla giornata precedente. Più marcato il calo del gasolio, che scende a 2,025 euro al litro con 12 millesimi in meno. In diminuzione anche il Gpl, attestato a 0,817 euro al litro, e il metano, che passa a 1,569 euro al chilo. Scenario diverso in autostrada, dove la benzina self service sale fino a 2,000 euro al litro, con un incremento di 6 millesimi. Il diesel, invece, cala a 2,093 euro al litro, mentre il Gpl scende a 0,925 euro. Leggero aumento per il metano, che raggiunge 1,598 euro al chilo. Tra i marchi più presenti sul territorio, IP ha ridotto di 2 centesimi al litro il prezzo consigliato della benzina e di 1 centesimo quello del gasolio. Anche Tamoil ha applicato un taglio di 2 centesimi sia sulla benzina sia sul diesel. I dati dell’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy mostrano una media della benzina self service a 1,939 euro al litro. Per il diesel self la media è di 2,039 euro. Nella modalità servito la benzina raggiunge 2,073 euro al litro, mentre il diesel arriva a 2,178 euro. Per quanto riguarda gli altri carburanti, il Gpl servito viene rilevato a 0,826 euro al litro, il metano a 1,570 euro al chilo e il Gnl a 1,483 euro al chilo. Analizzando i principali operatori, Eni propone la benzina self a 1,951 euro al litro e il diesel a 2,039 euro. IP si attesta rispettivamente a 1,946 e 2,051 euro, mentre Q8 registra 1,941 euro sulla benzina e 2,040 euro sul gasolio. Tamoil mantiene i valori più bassi tra i grandi marchi considerati, con benzina self a 1,941 euro e diesel a 2,033 euro al litro.

Notizie correlate

Carburanti, nuove accise fanno salire benzina e Gpl mentre il diesel cala leggermente Le nuove accise sui carburanti scattano dal 2 maggio e fanno salire i prezzi di benzina e Gpl mentre il diesel registra un lieve calo.

Carburanti dal 1° maggio senza sconto accise, prezzi benzina e diesel in aumento fino a 2,30 euro al litro Dal 1° maggio termina lo sconto sulle accise e i prezzi dei carburanti salgono per effetto del ritorno delle aliquote piene.