Carburanti, nuove accise fanno salire benzina e Gpl mentre il diesel cala leggermente

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Le nuove accise sui carburanti scattano dal 2 maggio e fanno salire i prezzi di benzina e Gpl mentre il diesel registra un lieve calo. Gli aumenti si riflettono subito alla pompa con rincari evidenti sulla rete stradale e autostradale.

Carburanti, nuove accise fanno salire benzina e Gpl mentre il diesel cala leggermente

Da lunedì 4 maggio gli effetti delle nuove accise sono visibili sui listini dei carburanti. L’aumento deciso dal 2 maggio ha colpito soprattutto la benzina, con un rincaro di 15 centesimi al litro che diventano 18,3 includendo l’Iva. Anche il Gpl registra un incremento, pari a 4,1 centesimi al litro, ovvero circa 5 centesimi con l’imposta. Secondo le rilevazioni aggiornate, la benzina in modalità self service sulla rete stradale arriva a 1,899 euro al litro, con un balzo significativo rispetto ai giorni precedenti. Il diesel invece scende leggermente, attestandosi a 2,047 euro al litro. Il Gpl sale a 0,814 euro, mentre il metano resta stabile poco sopra 1,57 euro al chilo. Sulle autostrade i prezzi risultano più alti. La benzina self raggiunge 1,967 euro al litro, il diesel supera i 2,11 euro, mentre il Gpl si avvicina a 0,924 euro. Il metano resta sostanzialmente fermo. Le differenze tra rete ordinaria e autostradale continuano a incidere sul costo finale per chi viaggia. Le principali compagnie hanno già adeguato i listini. Eni ha aumentato la benzina di oltre 18 centesimi al litro, allineandosi alle nuove aliquote. Anche IP e Q8 hanno ritoccato i prezzi verso l’alto, mentre Tamoil ha applicato rincari ancora più marcati sulla verde. Guardando alle medie complessive dei circa 20mila distributori monitorati, la benzina self si colloca poco sotto 1,90 euro al litro, mentre il diesel resta sopra i 2 euro. Nel servito i costi salgono ulteriormente, superando i 2 euro per la benzina e arrivando oltre 2,18 euro per il gasolio. Le cosiddette pompe bianche continuano a offrire prezzi leggermente più bassi rispetto alle compagnie. Tra i marchi, la benzina self oscilla tra circa 1,88 e 1,94 euro al litro, mentre il diesel resta vicino ai 2,05 euro. Le differenze tra operatori restano contenute, ma incidono sul pieno soprattutto dopo l’ultimo aumento fiscale.

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