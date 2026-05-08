Supplica alla Madonna di Pompei 2026, il testo completo della preghiera dell'8 maggio

La Supplica alla Madonna di Pompei torna l’8 maggio 2026 con la tradizionale preghiera scritta da Bartolo Longo. Il rito si celebra a mezzogiorno nel santuario campano e coinvolge fedeli in tutto il mondo.

La Supplica alla Madonna di Pompei viene recitata ogni anno l’8 maggio e nella prima domenica di ottobre. La preghiera fu composta nel 1883 dal Beato Bartolo Longo dopo l’invito di Papa Leone XIII a intensificare la devozione al Rosario per affrontare le difficoltà sociali e spirituali del tempo.

Il momento centrale della celebrazione cade alle ore 12, quando migliaia di fedeli si raccolgono nel Santuario di Pompei e in numerose chiese italiane per recitare insieme il testo dedicato alla Vergine del Rosario. Bartolo Longo definì questa occasione “l’ora del mondo”, indicando un momento di preghiera condivisa capace di unire i credenti.

Nel corso degli anni la Supplica ha avuto una diffusione enorme anche fuori dall’Italia, con traduzioni in diverse lingue e milioni di copie stampate. L’8 maggio 1915 anche Papa Benedetto XV la recitò ufficialmente in Vaticano, rafforzando il legame della preghiera con la Santa Sede.

Il testo originale ha subito alcune modifiche dopo il Concilio Vaticano II, pur mantenendo la struttura e il significato voluti da Bartolo Longo. La preghiera resta uno dei momenti più sentiti della devozione mariana legata al Santuario di Pompei.

La Supplica si apre con un’invocazione alla Vergine come Regina del Rosario e madre misericordiosa, alla quale vengono affidate le sofferenze delle famiglie, dei popoli e dell’intera umanità. Nel testo si chiede protezione, pace e conforto per chi attraversa difficoltà personali e spirituali.

Una parte centrale della preghiera è dedicata alla richiesta di misericordia per i peccatori, per i malati e per le nazioni segnate da conflitti e divisioni. I fedeli invocano l’intercessione di Maria affinché ottenga dal Figlio la pace e la riconciliazione.

La parte conclusiva contiene la richiesta della benedizione materna della Madonna su Papa, sacerdoti, famiglie e devoti del Rosario. La preghiera termina con l’invocazione alla Regina del Rosario di Pompei e con la recita della Salve Regina.

Per l’edizione del 2026 sono disponibili anche le versioni scaricabili in formato Pdf con il testo integrale della Supplica dell’8 maggio, utilizzate durante le celebrazioni religiose e la preghiera personale.