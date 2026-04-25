Papa Leone XIV a Pompei e Napoli l'8 maggio 2026, programma completo della visita tra messa e incontri

Papa Leone XIV torna in Campania l’8 maggio 2026 per celebrare il primo anno di pontificato con una visita a Pompei e Napoli. In programma incontri con fedeli, messa solenne e momenti di preghiera nei luoghi simbolo della devozione mariana.

Il prossimo 8 maggio 2026 Papa Leone XIV sarà in Campania per una visita pastorale che coincide con il primo anniversario della sua elezione al soglio pontificio. La giornata inizierà alle 8 con la partenza in elicottero dal Vaticano e l’arrivo previsto a Pompei alle 8.50, dove sarà accolto dalle autorità civili e religiose del territorio.

Ad attendere il Pontefice ci saranno, tra gli altri, l’arcivescovo prelato di Pompei monsignor Tommaso Caputo, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il prefetto di Napoli Michele Di Bari e i sindaci Gaetano Manfredi e Andreina Esposito. Dopo l’accoglienza ufficiale, il Papa raggiungerà a piedi la Sala Luisa Trapani per incontrare il gruppo del “Tempio della Carità”, formato da persone in difficoltà assistite dai centri del santuario.

Alle 9.45 Leone XIV entrerà nel santuario di Pompei, dove incontrerà malati e persone con disabilità. Subito dopo si fermerà nella cappella dedicata a San Bartolo Longo per rendere omaggio alle reliquie del fondatore. Il momento centrale della mattinata sarà la celebrazione della messa alle 10.30 in Piazza Bartolo Longo, seguita dalla tradizionale supplica alla Madonna.

Dopo una pausa per il pranzo, il Papa lascerà Pompei per dirigersi a Napoli in elicottero. L’arrivo nel capoluogo campano è previsto alle 15.15, con una nuova accoglienza da parte delle autorità locali e dell’arcivescovo cardinale Domenico Battaglia. Alle 15.45 si terrà l’incontro con sacerdoti e religiosi nel Duomo, durante il quale il Pontefice pronuncerà un discorso.

Nel pomeriggio, alle 17, Papa Leone XIV sarà in Piazza del Plebiscito per un incontro aperto alla cittadinanza. Successivamente entrerà nella basilica di San Francesco di Paola per salutare la comunità dei padri Minimi e alcune autorità presenti. La visita si concluderà con un atto di affidamento alla Vergine Maria e la benedizione finale.

Il rientro in Vaticano è previsto in serata: l’elicottero decollerà da Napoli per atterrare all’eliporto vaticano intorno alle 19.30, chiudendo una giornata intensa tra celebrazioni, incontri e momenti di preghiera.