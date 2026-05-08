Amazon Luna, nuovi giochi a maggio con Resident Evil 2 e Guardians of the Galaxy

Amazon Luna amplia il catalogo di maggio con Guardians of the Galaxy e Resident Evil 2. I nuovi giochi arrivano insieme ad altri titoli action e a una selezione di contenuti PC riscattabili per gli utenti Prime.

Amazon aggiorna il catalogo di Luna per il mese di maggio con una nuova selezione di videogiochi disponibili per gli abbonati Prime e per gli utenti del servizio cloud gaming. Tra le novità più attese entrano nella libreria Guardians of the Galaxy e Resident Evil 2, insieme ad altri titoli già disponibili tramite Luna Standard.

Con l’accesso incluso nell’abbonamento Prime, gli utenti possono utilizzare una raccolta che supera i 50 giochi disponibili in streaming nei Paesi supportati dal servizio. La libreria viene aggiornata periodicamente e comprende anche una selezione mensile di giochi PC scaricabili tramite codici dedicati.

Tra i nuovi ingressi spicca Guardians of the Galaxy, avventura action in terza persona ambientata nell’universo Marvel. Il giocatore veste i panni di Star-Lord e affronta una missione spaziale insieme agli altri Guardiani, tra combattimenti, dialoghi e minacce che coinvolgono il destino della galassia.

Disponibile anche Resident Evil 2, remake del celebre survival horror ambientato a Raccoon City. La storia segue la diffusione di un virus che trasforma la città in un incubo popolato da creature infette, mentre i protagonisti cercano una via di fuga tra scontri e ambientazioni cupe.

Nel catalogo Luna Standard arrivano inoltre Alien Isolation, Middle Earth Shadow of War, LEGO Star Wars III The Clone Wars e LEGO Star Wars The Complete Saga, ampliando l’offerta dedicata agli appassionati di fantascienza, azione e giochi a tema Star Wars.

Per quanto riguarda i contenuti PC inclusi con Prime Gaming, il calendario di maggio prevede diversi titoli riscattabili nel corso del mese. Dal 7 maggio saranno disponibili Mafia II Definitive Edition e Fruitbus tramite codice GOG.

Il 14 maggio sarà invece il turno di Survival Fountain of Youth, 60 Minutes to Extinction Escape Room e Lethal Honor Order of the Apocalypse, distribuiti rispettivamente tramite Amazon Games, GOG ed Epic Games Store.

Il 21 maggio arriveranno Space Grunts, Palindrome Syndrome Escape Room e Hot Brass, mentre il 28 maggio saranno disponibili Nordic Storm Solitaire, Moon Mystery e Pro Basketball Manager 2026.