Resident Evil Requiem debutta su GeForce NOW con nuovi giochi e bonus

Giuseppe Saieva | 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Resident Evil Requiem arriva su GeForce NOW grazie all’accordo con Capcom, che porta il nuovo capitolo horror in streaming. Il debutto coincide con il sesto anniversario del servizio e include bonus e nuovi giochi disponibili da subito.

Resident Evil
Resident Evil Requiem debutta su GeForce NOW con nuovi giochi e bonus

Il nuovo Resident Evil: Requiem entra nel catalogo di GeForce NOW, disponibile in streaming senza bisogno di hardware aggiornato. Il titolo di Capcom segna uno dei lanci principali della settimana e accompagna la chiusura delle celebrazioni per il sesto anniversario della piattaforma.

Per l’occasione è stato attivato un bundle promozionale: chi sottoscrive un abbonamento Ultimate annuale riceve il gioco senza costi aggiuntivi. L’offerta è limitata nel tempo e punta a spingere l’adozione del piano più completo del servizio.

Leggi anche: RESIDENT EVIL COMPIE 25 ANNI E FESTEGGIA CON NUOVI DETTAGLI SU RESIDENT EVIL VILLAGE

Con l’abbonamento GeForce NOW Ultimate i giochi sfruttano tecnologie come ray tracing, HDR, NVIDIA Reflex e DLSS 4. Lo streaming può arrivare fino a 5K e 120 fotogrammi al secondo, lasciando al cloud l’elaborazione grafica e riducendo la necessità di installazioni o aggiornamenti hardware.

Non solo Resident Evil. Tutti gli utenti ricevono una ricompensa gratuita legata a Delta Force, con ticket equipaggiamento, bonus esperienza e altri contenuti. Gli abbonati Priority e Ultimate ottengono anche un’arma esclusiva da utilizzare nel gioco.

La settimana porta inoltre 11 nuovi titoli sulla piattaforma. Tra questi figurano Diablo II: Resurrected, Blizzard Arcade Collection e Spellcasters Chronicles, insieme a produzioni già disponibili come MotoGP22, DEVOUR e Galactic Civilizations 3.

Completano l’elenco TCG Card Shop Simulator, Anno: Mutationem, Arc Raiders e Torque Drift 2, ampliando ulteriormente il catalogo accessibile in streaming su PC, console e dispositivi compatibili.