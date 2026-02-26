Resident Evil Requiem debutta su GeForce NOW con nuovi giochi e bonus

Resident Evil Requiem arriva su GeForce NOW grazie all’accordo con Capcom, che porta il nuovo capitolo horror in streaming. Il debutto coincide con il sesto anniversario del servizio e include bonus e nuovi giochi disponibili da subito.

Il nuovo Resident Evil: Requiem entra nel catalogo di GeForce NOW, disponibile in streaming senza bisogno di hardware aggiornato. Il titolo di Capcom segna uno dei lanci principali della settimana e accompagna la chiusura delle celebrazioni per il sesto anniversario della piattaforma.

Per l’occasione è stato attivato un bundle promozionale: chi sottoscrive un abbonamento Ultimate annuale riceve il gioco senza costi aggiuntivi. L’offerta è limitata nel tempo e punta a spingere l’adozione del piano più completo del servizio.

Leggi anche: RESIDENT EVIL COMPIE 25 ANNI E FESTEGGIA CON NUOVI DETTAGLI SU RESIDENT EVIL VILLAGE

Con l’abbonamento GeForce NOW Ultimate i giochi sfruttano tecnologie come ray tracing, HDR, NVIDIA Reflex e DLSS 4. Lo streaming può arrivare fino a 5K e 120 fotogrammi al secondo, lasciando al cloud l’elaborazione grafica e riducendo la necessità di installazioni o aggiornamenti hardware.

Non solo Resident Evil. Tutti gli utenti ricevono una ricompensa gratuita legata a Delta Force, con ticket equipaggiamento, bonus esperienza e altri contenuti. Gli abbonati Priority e Ultimate ottengono anche un’arma esclusiva da utilizzare nel gioco.

La settimana porta inoltre 11 nuovi titoli sulla piattaforma. Tra questi figurano Diablo II: Resurrected, Blizzard Arcade Collection e Spellcasters Chronicles, insieme a produzioni già disponibili come MotoGP22, DEVOUR e Galactic Civilizations 3.

Completano l’elenco TCG Card Shop Simulator, Anno: Mutationem, Arc Raiders e Torque Drift 2, ampliando ulteriormente il catalogo accessibile in streaming su PC, console e dispositivi compatibili.