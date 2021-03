RESIDENT EVIL COMPIE 25 ANNI E FESTEGGIA CON NUOVI DETTAGLI SU RESIDENT EVIL VILLAGE

Resident Evil raggiunge oggi un traguardo monumentale con il 25° anniversario. Nel corso degli anni la popolare serie ha venduto oltre 107 milioni di unità ed è diventata una pietra miliare dell'intrattenimento. Il prossimo titolo della serie, Resident Evil Village arriverà in tutto il mondo il 7 maggio 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam e Stadia. Prima del lancio Capcom ha confermato che un nuovo evento digitale Resident Evil Showcase che arriverà ad aprile, ed ha annunciato anche una beta aperta per il multiplayer di Resident Evil Re: Verse.

In Resident Evil Re: Verse i giocatori iniziano come personaggi umani, dando la caccia e raccogliendo fiale di virus sparse per la mappa. Quando vengono eliminati risorgono come bioweapons. Più fiale raccolgono, più forte sarà la trasformazione delle bioweapons: spetterà a ciascun giocatore stabilire una strategia tra la raccolta delle fiale e una strategia offensiva completa. Oggi Capcom ha annunciato che i giocatori di PlayStation 4, Xbox One e Steam possono partecipare a un beta test aperto per Resident Evil Re: Verse che si terrà il 7 aprile alle 23:00 PDT / 8 aprile alle 07:00 BST / 08:00 CEST, fino all'11 aprile alle 22:59 PDT / 12 aprile alle 06:59 BST / alle 07:59 CEST .

I giocatori che hanno partecipato alla precedente test beta chiusa e hanno ancora il gioco installato sul proprio hardware possono giocare tramite un aggiornamento una volta che la beta è attiva. Tutti i partecipanti alla beta aperta avranno bisogno di un Capcom ID registrato per giocare.

I preordini per Resident Evil Village sono ora disponibili, con le opzioni Digital Standard e Deluxe Edition per tutte le piattaforme, oltre alla Standard fisica e alla Collector's Edition per i giocatori su console.

- La Deluxe Edition digitale include il gioco base e un "Trauma Pack" digitale, che consiste in contenuti di gioco aggiuntivi tra cui un'arma Samurai Edge, filtro per lo schermo dei filmati, opzione punto di salvataggio, accesso immediato a un livello di difficoltà particolarmente impegnativo e altro ancora.





- La Collector's Edition fisica include il contenuto della Deluxe Edition più una straordinaria statua di Chris Redfield, una custodia SteelBook, uno SteelBook, una mappa in tessuto del villaggio e una stampa A4 che mostra una key art.

Resident Evil Village potrà passare dalla versione PlayStation 4 alla versione PlayStation 5 e supporterà lo Smart Delivery per le console Xbox Series X|S e Xbox One.

Resident Evil 7 biohazard Gold Edition sarà disponibile su Stadia come opzione di acquisto individuale e sarà gratuito con Stadia Pro a partire dal 1° aprile 2021.

