Italiana scomparsa in Tunisia: da dieci giorni nessuna traccia di Valentina Greco, freelance di Cagliari

Da dieci giorni, il silenzio avvolge la scomparsa di Valentina Greco, freelance cagliaritana di 42 anni residente a Sidi Bou Said, in Tunisia. La sua assenza inquieta amici e familiari, che sperano in un lieto ritrovamento. L’ultimo contatto risale al 9 luglio, lasciando un vuoto di incertezza. La famiglia, preoccupata, ha presentato denuncia di scomparsa, mentre le autorità investigano per fare luce su questa misteriosa sparizione.

Da dieci giorni non si hanno più notizie di Valentina Greco, una donna di 42 anni originaria di Cagliari, scomparsa in Tunisia. Residente da circa tre anni a Sidi Bou Said, suggestiva località a pochi chilometri da Tunisi, Valentina lavorava da casa come freelance. L’ultimo contatto risale al 9 luglio, poi il silenzio. La famiglia, preoccupata, ha presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri di Cagliari e si è rivolta all’associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse.

“Ci siamo messi immediatamente a disposizione della famiglia” ha dichiarato all’Adnkronos l’avvocato Gianfranco Piscitelli, rappresentante dell’associazione. “Siamo attivi 24 ore su 24 con tutti gli organismi ufficiali e abbiamo l’appoggio dell’Ufficio del Commissario straordinario di Governo”.

Leggi anche Valentina Greco scomparsa a Sidi Bou Said: la 42enne di Cagliari irreperibile dal 9 luglio

Le ricerche non si stanno concentrando in Italia, ma direttamente sul territorio nordafricano. L’associazione Penelope sta infatti lavorando in stretto contatto con la comunità italiana in Tunisia e ha già diffuso appelli e comunicati stampa in lingua francese. “Attendiamo che il fratello riesca a raggiungere il posto nei prossimi giorni – aggiunge Piscitelli – e sarà affiancato da persone con cui siamo già in contatto in loco”.

Le autorità stanno valutando tutte le ipotesi. Valentina Greco era molto attiva nel sociale, in particolare per la difesa dei diritti civili e delle donne, e in passato aveva avuto alcuni problemi di salute. Quando la polizia tunisina ha raggiunto la sua abitazione a Sidi Bou Said, ha trovato i suoi tre gatti da soli nell’appartamento. Animali ai quali era profondamente legata e che, in caso di assenza, affidava sempre a un’amica veterinaria. Questa volta, invece, la veterinaria non ne sapeva nulla, e i gatti sono stati trovati affamati, dettaglio che ha accresciuto l’allarme tra familiari e amici.

La famiglia di Valentina, insieme all’associazione Penelope, continua a mobilitarsi in tutte le direzioni per ritrovarla, con la speranza che qualche segnale possa presto far luce sulla sua misteriosa scomparsa.