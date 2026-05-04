Hantavirus sulla nave Hondius, tre morti e passeggeri gravi al largo di Capo Verde

Hantavirus a bordo della nave Mv Hondius provoca tre morti dopo il contagio avvenuto prima dell’imbarco, secondo gli esperti. Tra le vittime una coppia olandese, mentre altri passeggeri restano in condizioni critiche.

Tre persone sono morte a bordo della Mv Hondius, nave da crociera partita dall’Argentina e ora ferma al largo di Capo Verde. L’allarme sanitario riguarda un sospetto focolaio di hantavirus che coinvolge circa 170 passeggeri, con un caso confermato e altri cinque ancora sotto osservazione.

Le vittime sono una coppia di turisti olandesi e un terzo passeggero. L’uomo, 70 anni, è deceduto durante la navigazione, mentre la moglie di 69 anni è morta dopo il trasferimento urgente in un ospedale di Johannesburg. Il terzo corpo si trova ancora a bordo della nave, mentre proseguono le operazioni sanitarie.

Tra i casi più gravi c’è un cittadino britannico di 69 anni, ricoverato in terapia intensiva in Sudafrica. Anche due membri dell’equipaggio presentano condizioni critiche. Le autorità di Capo Verde hanno vietato lo sbarco collettivo, consentendo solo l’accesso ai medici per controlli e assistenza.

La gestione dell’emergenza coinvolge l’Organizzazione mondiale della sanità e le autorità olandesi, impegnate insieme alla compagnia Oceanwide Expeditions nel rimpatrio dei passeggeri e dell’equipaggio. Dopo le evacuazioni mediche, la nave dovrebbe dirigersi verso le Isole Canarie.

L’hantavirus si trasmette all’uomo tramite il contatto con urine, saliva o feci di roditori infetti. Il contagio avviene spesso per inalazione di particelle contaminate e può portare a gravi complicazioni, tra cui problemi respiratori e sindromi renali.

Secondo l’epidemiologo Michael Baker, il contagio non sarebbe avvenuto a bordo. Il periodo di incubazione del virus fa pensare che i passeggeri fossero già infetti prima della partenza. Gli esperti stanno ricostruendo gli spostamenti dei viaggiatori per individuare i luoghi dove potrebbe essere avvenuta l’esposizione al virus.