Noemi Basiletti vince a Roma, prima gioia Wta agli Internazionali d'Italia

Noemi Basiletti ha battuto Ajla Tomljanovic agli Internazionali d’Italia grazie a una prova solida dopo la pioggia. La 20enne azzurra è al secondo turno del Wta 1000 di Roma.

Noemi Basiletti ha conquistato la sua prima vittoria nel circuito Wta agli Internazionali d’Italia 2026. La tennista azzurra ha superato l’australiana Ajla Tomljanovic, numero 88 del mondo, con il punteggio di 7-5, 6-4.

Il match si è chiuso giovedì 7 maggio al Foro Italico, dopo l’interruzione per pioggia della sera precedente. Con questo successo, Basiletti ha raggiunto il secondo turno del Wta 1000 di Roma, dove affronterà l’ucraina Elina Svitolina, numero 10 del ranking mondiale.

Classe 2006, Noemi Basiletti ha 20 anni ed è arrivata nel tabellone principale passando da prequalificazioni e qualificazioni. In totale ha vinto cinque partite prima di firmare il successo contro Tomljanovic.

Attualmente numero 427 del mondo, la tennista toscana è destinata a salire fino alla 320ª posizione, nuovo miglior ranking della sua carriera. Un balzo significativo per una giocatrice ancora all’inizio del suo percorso tra le professioniste.

Basiletti ha iniziato a giocare da bambina e ha completato parte della sua crescita in Spagna, dove si è allenata per tre anni nell’Academy di Toni Nadal, zio ed ex allenatore di Rafa Nadal. Oggi lavora a Torino e cerca continuità dopo l’esordio vincente a Roma.