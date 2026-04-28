Belen Rodriguez favorita per l'Isola dei Famosi che cambia format e dice addio alla diretta

Belen Rodriguez torna al centro dell’Isola dei Famosi mentre Mediaset valuta un cambio radicale del programma dopo il calo di ascolti. In discussione conduzione, formato e cast con registrazioni previste in Asia.

Il futuro de L’Isola dei Famosi passa da una revisione completa del progetto. La produzione lavora a una nuova edizione che rompe con il passato, a partire dalla scelta della conduttrice. In cima alla lista c’è Belen Rodriguez, pronta a tornare nello show che nel 2008 l’ha resa popolare al grande pubblico.

Accanto al suo nome resta aperta la possibilità di una conferma per Veronica Gentili, già al timone nelle ultime stagioni. La decisione non è ancora definitiva, ma la direzione sembra orientata verso un volto capace di rilanciare il programma con uno stile più diretto e coinvolgente.

Tra le novità più rilevanti emerge il cambio di formato. La trasmissione abbandonerebbe la diretta settimanale per passare a registrazioni effettuate tra giugno e luglio nelle Filippine. La messa in onda verrebbe poi programmata per settembre, con episodi montati e costruiti in fase di post-produzione.

Il nuovo modello si avvicinerebbe a programmi come Temptation Island o Pechino Express, con una narrazione più compatta e ritmata. Sparirebbero studio, pubblico e commentatori, lasciando spazio a una conduzione sul posto e a una struttura più cinematografica.

Intanto emergono le prime ipotesi sul cast. Tra i possibili concorrenti spicca Carmen Russo, volto esperto dei reality, affiancata dalla modella Chiara Basso. Tra i nomi valutati compare anche Nicolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, che riporterebbe un legame diretto con la storia del programma.

Le scelte finali su conduzione e concorrenti saranno decisive per definire l’identità della prossima edizione, pensata per rinnovare profondamente uno dei reality più longevi della televisione italiana.