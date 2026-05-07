Sandro Giacobbe, lo sfogo della moglie Marina: 'Mi manca da morire. Dal mondo della musica c'è stato il deserto. Sono successe cose...

A cinque mesi dalla morte di Sandro Giacobbe, la moglie Marina Peroni è tornata a La volta buona per ricordare il loro amore. Un racconto pieno di nostalgia, ma anche di gratitudine. Perché accanto al dolore c’è il ricordo di una vita vissuta insieme con leggerezza, ironia e forza, anche durante la lunga malattia del cantautore. «Mi manca da morire», ha detto Marina, visibilmente emozionata nello studio di Caterina Balivo, «Sono stati anni belli, belli, belli. Con lui si rideva sempre, anche nei momenti più tragici». Giacobbe, scomparso il 5 dicembre 2025 a 75 anni dopo una lunga malattia, aveva raccontato più volte in tv la sua battaglia contro il tumore, sempre con Marina al suo fianco. L'amore per Sandro Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina Peroni (@marinaperoniofficial) Marina ha spiegato che Sandro le ha lasciato soprattutto un insegnamento: «Mi ha insegnato a sorridere alla vita nonostante le difficoltà». E sull’amore nato tra loro ha aggiunto una frase tenera e sorprendente: «La sua bellezza è stata l’ultima cosa di cui mi sono innamorata di lui. A me non diceva nulla». Prima del fascino, insomma, era arrivato tutto il resto: il carattere, la complicità, la capacità di farla ridere. L'assenza dei colleghi Nel corso dell’intervista, però, non è mancata anche una nota amara. Marina ha raccontato di essere stata circondata da amici che le sono rimasti vicini, ma ha ammesso di essersi aspettata qualcosa di più dal mondo musicale: «Tra colleghi e cantanti mi aspettavo un po’ più di supporto, c’è stato il deserto». Poi ha aggiunto: «Dopo 16 anni con lui e del suo mondo, un po’ mi aspettavo. Sono successe cose per cui lui ci è rimasto male, proprio tra colleghi che dicevano di essere amici… ma un amico non si comporta così». Marina ha anche citato Paolo Vallesi e Moreno, spiegando di essersi scusata con loro per non averli nominati, nonostante siano stati grandi amici di Sandro. Infine, il matrimonio. Giacobbe le aveva chiesto di sposarlo quando Marina aveva 40 anni. Lei, però, all’epoca aveva rimandato: «Gli dissi: poi ci sposiamo... va a finire che ci porta sfortuna, siamo belli così, cosa ci importa?». Alla fine le nozze sono arrivate nel 2022. «Avrei potuto farlo anche prima», ha ammesso oggi, con il rimpianto dolce di chi avrebbe voluto più tempo.