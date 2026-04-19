Domenica In, l'ultimo concerto di Sandro Giacobbe raccontato dalla moglie Marina Peroni

Marina Peroni ricorda Sandro Giacobbe a Domenica In e racconta l’ultimo concerto del cantante, affrontato nonostante la malattia. Pochi minuti prima di salire sul palco accusò un malore ma decise comunque di esibirsi.

Durante la puntata del 19 aprile di Domenica In, Marina Peroni ha ripercorso gli ultimi mesi di vita del marito Sandro Giacobbe, scomparso lo scorso dicembre a 76 anni dopo una lunga malattia. Il cantautore lottava da tempo contro un tumore alla prostata, affrontato con determinazione per quasi un decennio.

Nel corso dell’intervista con Mara Venier, la moglie ha raccontato che Giacobbe era consapevole delle sue condizioni, anche se evitava il confronto diretto con i medici. “Sapeva tutto”, ha spiegato, ricordando come il marito avesse compreso da solo l’evoluzione della malattia e il poco tempo a disposizione.

Il momento più intenso del racconto riguarda l’ultimo concerto, tenuto il 21 ottobre. Marina Peroni ha provato a convincerlo a rimandare l’esibizione per timore che potesse sentirsi male, ma lui ha deciso di salire comunque sul palco. Poco prima dello spettacolo, infatti, aveva accusato un malessere, superato poi con forza di volontà.

Un ultimo concerto voluto a tutti i costi

“Dieci minuti prima di iniziare non stava bene”, ha ricordato Peroni, spiegando che nonostante tutto il cantante ha portato a termine lo show. Una scelta dettata dalla consapevolezza di non poter rimandare: “Non so se ci sarò l’anno prossimo”, avrebbe detto in quei momenti, rivelando la lucidità con cui affrontava la situazione.

La malattia era stata diagnosticata nel 2015. Dopo un intervento chirurgico, erano emerse nuove complicazioni già pochi mesi più tardi. Da allora, la coppia ha attraversato anni difficili cercando però di mantenere un equilibrio quotidiano fatto di normalità, ironia e serenità.

Peroni ha sottolineato come, nonostante le difficoltà, tra loro non siano mai mancati momenti di tranquillità. Una convivenza con la malattia lunga dieci anni, vissuta senza rinunciare alla vita e alle passioni, fino all’ultimo concerto che Giacobbe ha voluto regalare al suo pubblico.