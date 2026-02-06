La figlia di Lynne Curtin senza casa e dipendente dalla droga: Mi sono successe cose terribili

Alexa Curtin, figlia di Lynne Curtin, racconta una vita segnata da droga, strada e violenze. A 33 anni dice di essere senza casa, senza documenti e dipendente dal fentanyl, dopo anni di scelte e incontri sbagliati.

Alexa Curtin, la figlia più giovane di Lynne Curtin, volto noto di “Real Housewives of Orange County”, vive per strada e fa uso di droghe da anni. A raccontarlo è stata lei stessa durante un’intervista improvvisata in una stazione di servizio a Lancaster, in California, una zona che descrive come pericolosa e difficile.

Ha 33 anni, appare provata, con denti mancanti e segni evidenti di una vita dura. Alexa dice di essere arrivata a Lancaster dopo essersi allontanata dalla famiglia e di aver visto la sua situazione peggiorare rapidamente. “Da quando mi sono trasferita qui mi sono successe molte cose brutte”, ha spiegato, aggiungendo di sperare un giorno di tornare nella contea di Orange.

La dipendenza è iniziata diversi anni fa. Prima l’eroina, poi il fentanyl, introdotto da persone conosciute frequentando ambienti sbagliati. “Da lì la mia vita è andata a rotoli”, racconta, cercando di minimizzare con una risata nervosa. Dice di usare meno sostanze rispetto al passato, ma ammette di non essere fuori dal tunnel.

L’uso di droga ha avuto conseguenze pesanti anche sul piano fisico. Alexa ha perso due dita in seguito a un incidente stradale avvenuto mentre era sotto l’effetto di sostanze. Vivere in strada, aggiunge, l’ha esposta a situazioni estreme e violente.

Tra gli episodi più drammatici, il racconto di una violenza sessuale subita mentre dormiva per strada. L’uomo, secondo il suo racconto, l’avrebbe minacciata di morte prima di lasciarla andare. “In quel momento ho davvero pensato che fosse finita”, ha detto.

Alexa sottolinea come la vita da senzatetto sia particolarmente rischiosa per le donne, indipendentemente dall’origine o dal colore della pelle. A Lancaster, afferma, storie di aggressioni sono all’ordine del giorno e proteggersi diventa una necessità costante.

Attualmente non possiede un telefono, né documenti d’identità o tessera di previdenza sociale. “Non ho nulla”, dice. Sta cercando di raccogliere denaro per ricominciare da zero, consapevole delle difficoltà che l’aspettano.

In passato aveva lavorato. Da giovane era stata hostess e, dopo essersi trasferita a Los Angeles, aveva intrapreso per circa un anno una carriera nel cinema per adulti. Tornata poi a Orange County, racconta di aver speso i guadagni in chirurgia estetica e in uno stile di vita sopra le sue possibilità, fino a ritrovarsi di nuovo senza soldi.

I rapporti con i genitori sono oggi quasi inesistenti. Alexa dice di essere “tagliata fuori” e che un eventuale aiuto potrebbe arrivare solo dopo un percorso di disintossicazione. Attualmente i genitori vivono a San Diego e non vogliono avere contatti con lei.

Ripensando all’infanzia, parla di una crescita instabile, segnata da continui traslochi e cambi di scuola, che le hanno reso difficile costruire legami duraturi. Un isolamento che, col tempo, ha contribuito alle sue scelte sbagliate.

Negli anni Alexa è entrata e uscita più volte dal carcere per reati legati alla droga. Nel 2019 aveva anche avviato una pratica di divorzio dal marito Michael DeVecchio, a breve distanza dalla separazione della madre dal marito Frank Curtin.

Lynne Curtin ha partecipato alle stagioni 4 e 5 di “Real Housewives of Orange County” tra il 2008 e il 2010, con alcune apparizioni successive. Oltre ad Alexa, ha un’altra figlia, Raquel.