Pechino Express, semifinale in Giappone tra Tokyo e Nara per conquistare l'accesso alla finale

Pechino Express arriva alla semifinale in Giappone e mette in palio gli ultimi posti per la finale. Le quattro coppie ancora in gara affronteranno 627 chilometri tra Tokyo e Nara senza possibilità di errore.

La corsa verso la finale di Pechino Express entra nella fase decisiva. Giovedì 7 maggio andrà in onda su Sky e in streaming su NOW la nona tappa del reality, la penultima della stagione, con le quattro coppie rimaste chiamate a giocarsi tutto lungo un percorso di 627 chilometri attraverso il Giappone.

Il viaggio partirà dalla metropoli di Tokyo e si concluderà a Nara, antica capitale giapponese, in una semifinale che non lascerà spazio a recuperi o seconde occasioni. A guidare i concorrenti ci saranno ancora una volta Costantino della Gherardesca e Guido Meda, presenza speciale di questa tappa e protagonista anche di un malus di gara chiamato “Asciugona Flag”.

Restano in gara Chanel Totti e Filippo Laurino, conosciuti come “I Raccomandati”, Jo Squillo e Michelle Masullo per “Le Dj”, Fiona May e Patrick Stevens della coppia “I Veloci” e infine Candelaria e Camila Solórzano, “Le Albiceleste”. Strategia, rapidità e capacità di adattamento saranno decisive per ottenere uno dei posti disponibili per l’ultima puntata.

Dopo le prove affrontate tra Indonesia e Cina, i concorrenti si troveranno davanti a nuove sfide nella terra del Sol Levante. Il percorso alternerà scenari ultramoderni e luoghi legati alla tradizione giapponese, con tappe anche a Nagoya prima dell’arrivo al parco di Nara, dove sarà posizionato il Tappeto Rosso della semifinale.

Tra le prove previste ci sarà anche un omaggio alla storica televisione giapponese, famosa per giochi spettacolari e fuori dagli schemi. Le missioni saranno commentate dalla Gialappa’s Band, chiamata a seguire le prove più surreali affrontate dai viaggiatori.

Nel corso della tappa, la prima coppia che riuscirà a firmare il Libro Rosso a Nagoya conquisterà un vantaggio prezioso nella classifica finale della puntata. Come da tradizione, sarà poi la busta nera a decidere il destino delle coppie a rischio eliminazione e a stabilire se la semifinale porterà davvero all’uscita di scena di uno dei team ancora in gara.