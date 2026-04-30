Pechino Express, ottava tappa decisiva in Cina: sfida finale per il passaggio in Giappone

A Pechino Express l’ottava tappa decide l’accesso al Giappone dopo una lunga corsa in Cina. I concorrenti affrontano 509 chilometri tra prove fisiche e strategia, con un passaggio decisivo tra Dengfeng e Xi’an.

Il viaggio di Pechino Express entra nel vivo con una tappa cruciale, in onda giovedì 30 aprile su Sky e in streaming su NOW. Si tratta dell’ultimo tratto in territorio cinese, quello che assegna alle coppie rimaste il pass per il Giappone, terza e ultima destinazione di questa edizione.

I concorrenti, guidati da Costantino della Gherardesca insieme a Giulia Salemi, partono da Dengfeng e devono raggiungere Xi’an dopo un percorso di 509 chilometri. Lungo il tragitto li attende anche una prova legata al Kung Fu Shaolin, disciplina storica che unisce allenamento fisico e concentrazione mentale.

All’arrivo a Xi’an, le coppie si trovano davanti all’Esercito di Terracotta, uno dei simboli più noti della Cina, con migliaia di statue di guerrieri a grandezza naturale. Un passaggio suggestivo che accompagna la fase più delicata della gara.

In corsa restano cinque squadre: Chanel Totti e Filippo Laurino, Jo Squillo e Michelle Masullo, Fiona May e Patrick Stevens, Dani Faiv e Tony 2Milli, e le sorelle Candelaria e Camila Solórzano. Dopo settimane di viaggio, i rapporti tra i partecipanti sono ormai chiari, tra alleanze consolidate e rivalità emerse tappa dopo tappa.

Durante la prova, la collaborazione tra coppie può fare la differenza, ma anche le scelte strategiche diventano decisive per evitare il rischio eliminazione. Come da regolamento, le ultime due squadre al traguardo finiscono al ballottaggio e la busta nera stabilisce se la tappa porterà a un’eliminazione oppure no.