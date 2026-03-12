Pechino Express 2026 al via tra Indonesia Cina e Giappone

Pechino Express 2026 debutta il 12 marzo su Sky Uno con un viaggio attraverso Indonesia, Cina e Giappone. Dieci coppie di concorrenti partono con zaino e pochi soldi per affrontare una gara tra imprevisti, passaggi in autostop e prove lungo l’Estremo Oriente.

La nuova edizione di Pechino Express parte giovedì 12 marzo su Sky Uno e in streaming su Now. Il reality di viaggio torna con un percorso lungo l’Estremo Oriente che porterà i concorrenti dall’Indonesia al Giappone, attraversando anche la Cina. Alla guida della spedizione c’è ancora Costantino della Gherardesca, affiancato per la prima volta da tre inviati: Lillo Petrolo, Giulia Salemi e Guido Meda, ognuno presente in uno dei Paesi del percorso.

La gara prende il via dalle isole indonesiane di Bali e Java e proseguirà attraverso diverse regioni della Cina fino all’arrivo finale in Giappone, con Kyoto come traguardo conclusivo. Le coppie dovranno affrontare lunghi spostamenti, prove e imprevisti in territori molto diversi tra loro, vivendo a stretto contatto con le realtà locali.

Tra i concorrenti più attesi ci sono Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, in gara con il nome di Gli Spassusi. I due attori portano nel programma la loro lunga esperienza comica. Izzo è noto al pubblico per cinema, televisione e teatro, mentre Paolantoni ha costruito la sua carriera tra programmi televisivi, palcoscenico e ruoli cinematografici.

Nel cast anche Chanel Totti e Filippo Laurino, ribattezzati I Raccomandati. Chanel, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, è molto seguita sui social dove racconta momenti della sua vita quotidiana. Laurino, videomaker laureato in video design, condivide con lei la passione per i viaggi e la produzione di contenuti digitali.

La coppia chiamata Le DJ è composta da Jo Squillo e Michelle Masullo. Le due si sono conosciute nel 2018 e da allora mantengono un rapporto molto stretto, definendosi madre e figlia elettiva. Squillo, artista nata nella scena punk milanese, ha ottenuto grande popolarità anche grazie al brano “Siamo donne” presentato a Sanremo con Sabrina Salerno.

Tra gli sportivi partecipano Fiona May e Patrick Stevens, ribattezzati I Veloci. La campionessa del salto in lungo ha conquistato due titoli mondiali nella sua carriera. Stevens, ex velocista belga, ha preso parte a tre Olimpiadi e negli anni Novanta è stato tra i migliori sprinter del suo Paese.

Nella competizione entrano anche Dani Faiv e Tony 2Milli, il duo I Rapper. I due artisti hanno collaborato di recente al brano “Slithertdc”. Dani Faiv è conosciuto per uno stile ironico e fuori dagli schemi, mentre Tony 2Milli si è fatto strada nella scena rap milanese a partire dal circuito underground.

Steven Basalari e Viviana Vizzini gareggiano come Gli Ex. Basalari è imprenditore nel settore dell’intrattenimento e volto molto seguito sui social. Vizzini, Miss Universo Italia 2020, ha partecipato a diversi programmi televisivi ed è entrata nel cast di “Avanti un altro!”.

Nel gruppo dei concorrenti figurano anche Tay Vines e Assane Diop, coppia di stand up comedian chiamata I Comedian. Tay, originario del Togo, ha conquistato il pubblico con video ironici pubblicati online. Diop alterna il lavoro in fabbrica alla carriera comica costruita sui social e nei locali.

Tra i creator più seguiti sui social arrivano Elisa Maino e Mattia Stanga, ovvero I Creator. Maino è diventata popolare già ai tempi di Musical.ly e oggi racconta moda e lifestyle su TikTok. Stanga è uno dei volti più noti della comicità online in Italia e nel 2023 è stato inserito nella lista Forbes Under 30.

Completano il cast Gaia De Laurentiis con la figlia Agnese Catalani, chiamate Le Biondine. L’attrice ha alle spalle decenni di carriera tra teatro e televisione, mentre Agnese ha iniziato il percorso per entrare all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio d’Amico.

In gara anche le sorelle argentine Candelaria e Camila Solórzano, conosciute come Le Albiceleste. Vivono entrambe a Milano: Candelaria lavora come modella e DJ elettronica, mentre Camila, eletta Miss Argentina nel 2012, oggi è attiva nel settore della ristorazione.

Come da tradizione i concorrenti affrontano il viaggio con uno zaino e una disponibilità minima di denaro, pari a un euro al giorno in valuta locale. Per spostarsi devono chiedere passaggi e ospitalità lungo il percorso, contando solo su resistenza fisica, spirito di adattamento e capacità di orientarsi.

Ogni tappa termina sul tappeto rosso dove Costantino della Gherardesca annuncia la classifica. La sorte delle coppie a rischio dipende dalla busta nera, che stabilisce se l’episodio prevede o meno un’eliminazione. Nella prima puntata la busta è affidata agli Ex, vincitori della prova speciale “La Missione Zero” che ha aperto ufficialmente la stagione.