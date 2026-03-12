Pechino Express 2026 al via tra Indonesia Cina e Giappone

Pechino Express 2026 debutta il 12 marzo su Sky Uno con un viaggio attraverso Indonesia, Cina e Giappone. Dieci coppie di concorrenti partono con zaino e pochi soldi per affrontare una gara tra imprevisti, passaggi in autostop e prove lungo l’Estremo Oriente.

La nuova edizione di Pechino Express parte giovedì 12 marzo su Sky Uno e in streaming su Now. Il reality di viaggio torna con un percorso lungo l’Estremo Oriente che porterà i concorrenti dall’Indonesia al Giappone, attraversando anche la Cina. Alla guida della spedizione c’è ancora Costantino della Gherardesca, affiancato per la prima volta da tre inviati: Lillo Petrolo, Giulia Salemi e Guido Meda, ognuno presente in uno dei Paesi del percorso.

La gara prende il via dalle isole indonesiane di Bali e Java e proseguirà attraverso diverse regioni della Cina fino all’arrivo finale in Giappone, con Kyoto come traguardo conclusivo. Le coppie dovranno affrontare lunghi spostamenti, prove e imprevisti in territori molto diversi tra loro, vivendo a stretto contatto con le realtà locali.

Leggi anche: Pechino Express torna il 12 marzo tra Indonesia, Cina e Giappone

Tra i concorrenti più attesi ci sono Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, in gara con il nome di “Gli Spassusi”. I due attori portano nel programma la loro lunga esperienza comica. Izzo è noto al pubblico per cinema, televisione e teatro, mentre Paolantoni ha costruito la sua carriera tra programmi televisivi, palcoscenico e ruoli cinematografici.

Nel cast anche Chanel Totti e Filippo Laurino, ribattezzati “I Raccomandati”. Chanel, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, è molto seguita sui social dove racconta momenti della sua vita quotidiana. Laurino, videomaker laureato in video design, condivide con lei la passione per i viaggi e la produzione di contenuti digitali.

La coppia chiamata “Le DJ” è composta da Jo Squillo e Michelle Masullo. Le due si sono conosciute nel 2018 e da allora mantengono un rapporto molto stretto, definendosi madre e figlia elettiva. Squillo, artista nata nella scena punk milanese, ha ottenuto grande popolarità anche grazie al brano “Siamo donne” presentato a Sanremo con Sabrina Salerno.

Tra gli sportivi partecipano Fiona May e Patrick Stevens, ribattezzati “I Veloci”. La campionessa del salto in lungo ha conquistato due titoli mondiali nella sua carriera. Stevens, ex velocista belga, ha preso parte a tre Olimpiadi e negli anni Novanta è stato tra i migliori sprinter del suo Paese.

Nella competizione entrano anche Dani Faiv e Tony 2Milli, il duo “I Rapper”. I due artisti hanno collaborato di recente al brano “Slithertdc”. Dani Faiv è conosciuto per uno stile ironico e fuori dagli schemi, mentre Tony 2Milli si è fatto strada nella scena rap milanese a partire dal circuito underground.

Steven Basalari e Viviana Vizzini gareggiano come “Gli Ex”. Basalari è imprenditore nel settore dell’intrattenimento e volto molto seguito sui social. Vizzini, Miss Universo Italia 2020, ha partecipato a diversi programmi televisivi ed è entrata nel cast di “Avanti un altro!”.

Nel gruppo dei concorrenti figurano anche Tay Vines e Assane Diop, coppia di stand up comedian chiamata “I Comedian”. Tay, originario del Togo, ha conquistato il pubblico con video ironici pubblicati online. Diop alterna il lavoro in fabbrica alla carriera comica costruita sui social e nei locali.

Tra i creator più seguiti sui social arrivano Elisa Maino e Mattia Stanga, ovvero “I Creator”. Maino è diventata popolare già ai tempi di Musical.ly e oggi racconta moda e lifestyle su TikTok. Stanga è uno dei volti più noti della comicità online in Italia e nel 2023 è stato inserito nella lista Forbes Under 30.

Completano il cast Gaia De Laurentiis con la figlia Agnese Catalani, chiamate “Le Biondine”. L’attrice ha alle spalle decenni di carriera tra teatro e televisione, mentre Agnese ha iniziato il percorso per entrare all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio d’Amico.

In gara anche le sorelle argentine Candelaria e Camila Solórzano, conosciute come “Le Albiceleste”. Vivono entrambe a Milano: Candelaria lavora come modella e DJ elettronica, mentre Camila, eletta Miss Argentina nel 2012, oggi è attiva nel settore della ristorazione.

Come da tradizione i concorrenti affrontano il viaggio con uno zaino e una disponibilità minima di denaro, pari a un euro al giorno in valuta locale. Per spostarsi devono chiedere passaggi e ospitalità lungo il percorso, contando solo su resistenza fisica, spirito di adattamento e capacità di orientarsi.

Ogni tappa termina sul tappeto rosso dove Costantino della Gherardesca annuncia la classifica. La sorte delle coppie a rischio dipende dalla busta nera, che stabilisce se l’episodio prevede o meno un’eliminazione. Nella prima puntata la busta è affidata agli Ex, vincitori della prova speciale “La Missione Zero” che ha aperto ufficialmente la stagione.