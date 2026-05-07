Iran e Usa verso un'intesa, Teheran prepara la risposta al piano proposto da Trump

Iran attende la risposta di Teheran alla proposta americana per fermare il conflitto, mentre Donald Trump parla di trattative incoraggianti. Sul tavolo ci sono nucleare, sanzioni economiche e traffico nel Golfo Persico.

L’Iran dovrebbe consegnare oggi ai mediatori internazionali la propria risposta alla proposta avanzata dagli Stati Uniti per arrivare a una tregua e aprire una nuova fase negoziale con Washington. Secondo fonti regionali citate dalla stampa americana, i contatti tra le due parti avrebbero registrato passi avanti nelle ultime ore.

A rilanciare l’ipotesi di un accordo imminente è stato il presidente americano Donald Trump, che ha definito “molto positivi” i colloqui con Teheran. Le dichiarazioni arrivano mentre prosegue il lavoro diplomatico per evitare un nuovo allargamento della crisi in Medio Oriente.

La proposta statunitense, secondo le indiscrezioni diffuse dai media Usa, sarebbe composta da 14 punti e servirebbe come base iniziale per fermare le ostilità e avviare trattative più approfondite. Tra i temi principali figurano il programma nucleare iraniano, l’alleggerimento progressivo di alcune sanzioni economiche e la riapertura dello Stretto di Hormuz, passaggio strategico per il commercio energetico mondiale.

Nonostante i segnali di apertura, da Teheran emergono ancora forti riserve. Alcune condizioni inserite nella bozza americana sarebbero state giudicate “inaccettabili” da ambienti vicini alla Repubblica islamica, elemento che mantiene il negoziato in una fase delicata.

Secondo Reuters, l’amministrazione Trump punta a raggiungere un’intesa preliminare entro pochi giorni per ridurre il rischio di un’escalation militare nella regione. L’eventuale accordo iniziale potrebbe prevedere una finestra di circa 30 giorni per discutere un’intesa più ampia su sicurezza regionale, nucleare e sanzioni.

Nel frattempo aumenta la pressione della comunità internazionale. La Cina ha invitato Stati Uniti e Iran a fermare il conflitto e a garantire la sicurezza delle rotte commerciali nel Golfo Persico. Anche Israele segue con attenzione l’evoluzione dei contatti diplomatici tra Washington e Teheran.