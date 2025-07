Papa Leone XIV incontra oggi Giorgia Meloni in Vaticano per la prima udienza ufficiale

Oggi si apre un nuovo capitolo nelle relazioni tra Chiesa e politica. Papa Leone XIV riceve per la prima volta ufficialmente la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alle ore 11:30 nel Palazzo Apostolico. Un momento carico di significato, simbolo di dialogo e collaborazione tra il papato e l’Italia. L’incontro segna una tappa importante che potrebbe influenzare il futuro delle relazioni tra Stato e Chiesa.

Papa Leone XIV riceverà oggi, mercoledì 2 luglio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un incontro ufficiale in Vaticano. L’udienza è fissata per le ore 11:30 nel Palazzo Apostolico, segnando il primo faccia a faccia formale tra il Pontefice e la premier italiana.

Si tratta del primo incontro ufficiale tra i due, dopo una serie di precedenti occasioni di saluto informale. Il 21 giugno, durante il Giubileo dei governanti, Meloni e Papa Leone XIV si erano scambiati qualche parola. In quella circostanza, la premier aveva chiesto scherzosamente al Prefetto del Dicastero per i Vescovi, monsignor Robert Prevost: “Si è assestato?”, in riferimento al nuovo Pontefice.

Un’altra breve interazione tra Meloni e il Papa era avvenuta lo scorso 18 maggio, al termine della messa di inizio pontificato, dove la premier aveva rivolto un saluto al Santo Padre. Il primo contatto diretto risale invece al 15 maggio, quando Meloni e Leone XIV avevano avuto un colloquio telefonico, come reso noto da Palazzo Chigi.

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale della Presidenza del Consiglio, dopo l’incontro con il Papa, alle 12:30 Meloni sarà ricevuta anche dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità.