Trump attacca Papa Leone XIV, tensione con il Vaticano dopo le parole su Iran e pace

Trump attacca Papa Leone XIV per gli appelli sulla pace e sull’Iran. Il presidente Usa accusa il Pontefice di esporre i cattolici a rischi e riapre lo scontro con il Vaticano.

Donald Trump è tornato a criticare Papa Leone XIV, accusandolo di mettere “in pericolo molti cattolici e molte persone”. Le parole del presidente americano sono arrivate durante un’intervista a Salem News, a pochi giorni dalle nuove tensioni nate attorno alle posizioni del Pontefice sulla politica estera e sui conflitti internazionali.

Secondo Trump, Leone XIV avrebbe scelto di parlare in modo troppo morbido del dossier iraniano. Il presidente ha contestato gli appelli del Papa alla pace, sostenendo che il Pontefice sembrerebbe considerare accettabile la possibilità che l’Iran disponga di un’arma nucleare. Una lettura che Trump ha definito pericolosa e lontana dalla linea di sicurezza sostenuta dalla sua amministrazione.

Le dichiarazioni arrivano a ridosso della visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio, indicata come un passaggio utile a ridurre la distanza diplomatica dopo gli attacchi dei giorni precedenti. Nei suoi interventi, Trump aveva già definito Leone XIV “debole” e aveva criticato il suo profilo politico, giudicato troppo liberale.

Il presidente americano ha accusato il Papa di non sostenere con sufficiente decisione la lotta alla criminalità e di intervenire troppo spesso su temi che, a suo avviso, riguardano la politica internazionale più che la guida spirituale della Chiesa. Trump ha anche sostenuto che Leone XIV dovrebbe concentrarsi sul suo ruolo religioso, evitando prese di posizione pubbliche capaci di alimentare tensioni.

Dal Vaticano, la risposta del Pontefice è rimasta prudente nei toni ma netta nel contenuto. Leone XIV ha fatto sapere di non temere l’amministrazione americana e di voler continuare a parlare contro la guerra. Il Papa ha scelto di non trasformare lo scontro in un duello personale con Trump, mantenendo ferma la linea degli appelli alla pace.