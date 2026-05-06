Internazionali d'Italia 2026 a Roma, programma del 6 maggio e dove vedere le partite in tv

Gli Internazionali d’Italia 2026 entrano nel vivo a Roma con l’avvio del tabellone maschile e numerosi italiani in campo. Il 6 maggio si gioca la seconda giornata tra Foro Italico e dirette tv, mentre cresce l’attesa per Sinner.

Al Foro Italico si apre la seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2026, mercoledì 6 maggio, con l’avvio del tabellone maschile che si affianca agli incontri già in corso nel circuito femminile. L’attenzione resta alta anche in vista dell’esordio di Jannik Sinner, atteso direttamente al secondo turno del torneo di casa.

Sul Campo Centrale si parte alle 11 con la sfida tra Lucrezia Stefanini e Jelena Ostapenko. A seguire, non prima delle 13, scendono in campo Hubert Hurkacz e Yannick Hanfmann, quindi Matteo Arnaldi contro Jaume Munar. In sessione serale spazio a Elisabetta Cocciaretto contro Sinja Kraus e al match tra Federico Cinà e Alexander Blockx.

La BNP Paribas Arena ospita dalle 11 Jenson Brooksby contro Sebastian Baez e l’incontro tra Lisa Pigato e Tyra Caterina Grant. Nel pomeriggio tocca a Maria Sakkari contro Lilli Tagger e alla sfida tra Pablo Carreno Busta e Alejandro Tabilo, oltre al match tra Noemi Basiletti e Ajla Tomljanovic.

Alla SuperTennis Arena si susseguono gli incontri tra Zhizhen Zhang e Daniel Altmaier, Viktorija Golubic e Federica Urgesi, Taylor Townsend contro Nuria Brancaccio, Jesper De Jong contro Nuno Borges e Karolina Pliskova contro Jessica Bouzas Maneiro.

Sul Pietrangeli si gioca dalle 11 con Alexandra Eala contro Magdalena Frech, seguita da Alexandre Muller contro Botic Van de Zandschulp, Jan-Lennard Struff contro Francisco Comesana, Katie Boulter contro Eva Lys e Jacob Fearnley contro Giovanni Mpetshi Perricard.

Negli altri campi si completano i match di giornata. Sul Campo 13 sono in programma, tra gli altri, Fabian Marozsan contro Vit Kopriva e Marton Fucsovics contro Dino Prizmic. Sul Campo 1 si affrontano Damir Dzumhur e Adrian Mannarino, mentre sul Campo 2 spiccano gli incontri di Camilo Ugo Carabelli e Yulia Putintseva. Sul Campo 4, infine, Magda Linette affronta Tatjana Maria.

Le partite degli Internazionali d’Italia 2026 sono trasmesse in diretta su Sky Sport e sulla piattaforma Tennis TV. Il tabellone femminile è visibile in chiaro su SuperTennis, mentre una gara al giorno del torneo maschile viene proposta anche su Tv8. Disponibile lo streaming tramite Sky Go, NOW, Tennis TV, SuperTenniX e, per gli incontri selezionati, sulla piattaforma di Tv8.